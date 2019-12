Gemeente Amsterdam verhoogt de parkeertarieven

Je moet iets voor een beter milieu.

Binnenkort valt ‘ie weer: de jackpot voor de Staatsloterij. Natuurlijk, je weet dat het er nooit van gaat komen, maar iemand moet ‘m winnen. Waarom zou ik de Jackpot dan niet kunnen winnen? Vrij simpel, de kans is gewoonweg te klein. Wat je allemaal kunt doen met het geld, blijft iets waar je alleen maar over kunt dagdromen.

Denk aan een nieuwe Pagani, circuit en loods voor de rest van de verzameling. Je kan er ook voor kiezen door in Amsterdam te gaan parkeren. De hoofdstad staat bekend als redelijk prijzig. Welnu, die prijzen gaan nog een stuk hoger worden, zo meldt De Telegraaf.

De gemeente wil graag de tarieven harmoniseren. Dat kan natuurlijk op twee manieren. Je verlaagt de hoge belastingen of je verhoogt alle lage belastingen. Drie keer raden waar het overwegend linkse college voor gekozen heeft. Zo stijgen de parktarieven in De Rivierenbuurt met 60%. Ook bij het Museumkwartier en in De Pijp worden de tarieven verhoogd, zij het met 10%.

De parkeertarieven voor bezoekers werd al eerder verhoogd. In de binnenstad betaal je nu 7,50 euro per uur. Daar vlak buiten is goedkoper maar nog steeds niet goedkoop: 6 euro. Waarschijnlijk blijft het hier overigens niet bij. Het gemeentelijk college wil namelijk ook het aantal parkeerplaatsen naar benden brengen, 10.000 parkeerplaatsen moeten gaan verdwijnen. Ook worden er minder vergunningen vergeven. Het college wil zo meer ruimte hebben voor groen, voetgangers en dergelijke. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 14 april 2020.

Fotocredit: @richard210680 via Autojunk.