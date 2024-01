Omwonenden klagen over herrie van historisch circuit

Na tientallen jaren is er opeens een groep omwonenden die klagen over Laguna Seca.

Wonen in de buurt van een snelweg, vliegveld of een circuit betekent in elk geval één ding: geluid. Als het goed is doe je goed onderzoek voordat je ergens een huis gaat kopen of huren. Hoef je achteraf ook niet te zeuren.

Laguna Seca Raceway

Maar dan ken je inwoners van de Verenigde Staten van Amerika nog niet. Want ergens iets van vinden betekent: aanklagen die hap! Dat brengt ons bij het prachtige circuit van Laguna Seca. Gelegen in Monterey, Californië. Ik heb er een keer langs gereden maar nog nooit OVER gereden. Dit behoort desalniettemin tot één van mijn favoriete circuits ter wereld. De ligging, de bochten. Man, daar moet ik nog zeker een keertje over knallen.

Moet ik misschien wel opschieten, want een groepje omwonenden hebben een aanklacht ingediend vanwege geluidsoverlast. Het circuit bestaat al sinds 1957 en is tientallen jaren operationeel als professionele racebaan. Als unie vormen ze de Highway 68 Coalition en ze vinden dat het circuit de gestelde geluidsnormen niet respecteert. Ook zou de baan te veel verkeer genereren op de omliggende wegen, bijvoorbeeld vanwege een evenement.

De rechtszaak

Of de rechter meegaat in de klachtenregen van Highway 68 Coalition? Die kans is klein. Ten eerste heeft het circuit een lange geschiedenis. Daardoor weet iedereen wel in de omgeving wat Laguna Seca betekent en dat dit niet het stilste stukje Californië is.

Ten tweede genereert het circuit een goede boterham voor de omgeving. Het circuit trekt toeristen en dagjesmensen aan. Die geven weer geld uit in de omgeving waar de gemeenschap van profiteert.

Kortom, ik verwacht dat dit een storm in een glas water is. Daar gaan een aantal officials zich over buigen en zoiets komt hooguit tot een schikking mochten er echt dingen niet kloppen. Of ik heb het mis en dit is het einde van Laguna Seca. Laten we hopen van niet, want ik wil er echt een rondje over rijden. Echt. (via SFGate)

Foto: Mercedes-AMG rampeneert over Laguna Seca