Kwalificatie GP Verenigde Staten 2023: géén pole voor Verstappen

Het is zondag niet de wereldkampioen die vanaf pole position start…

Max Verstappen heeft de buit binnen, maar eigenlijk maakt dat voor de spanning niet zoveel uit. Het was het hele seizoen toch al duidelijk wie er wereldkampioen zou worden. Ook voor de GP van de Verenigde Staten geldt dus dat het vooral interessant is wat de rest doet. En daarmee kan het nog alle kanten op. Dat bleek ook gisteravond, tijdens de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten. Voor alle duidelijkheid: dit is de kwalificatie voor de hoofdrace, niet voor de sprintrace.

Q1

Waar Max tijdens de eerste (en tevens laatste) vrije training nog de snelste was, wordt tijdens Q1 al duidelijk dat pole misschien geen vanzelfsprekendheid is voor Verstappen dit weekend. Zowel Norris als Hamilton weten snellere tijden te noteren. Dat geldt niet voor Alonso, want voor de eerste keer dit jaar ligt hij eruit in Q1. Dat maakt het niet halen van Q2 voor Stroll wat minder beschamend, al is het bij hem al de vijfde keer op rij. Ook de beide Williams-coureurs en Nico Hülkenberg kunnen gaan douchen.

De afvallers in Q1 zijn dus:

16. Nico Hülkenberg

17. Fernando Alonso

18. Alexander Albon

19. Lance Stroll

20. Logan Sargeant

Q2

In Q2 is het wederom niet Max Verstappen die de snelste tijd noteert. Deze keer is het Charles Leclerc. Het belooft dus spannend te worden in Q3. Ook Perez mag deze keer door naar de volgende ronde, al is het nipt. Hij is maar 18 duizendsten sneller dan Yuki, die tot de afvallers behoort. Het verschil tussen Tsunoda en Ricciardo is overigens een stuk groter: de Australiër is bijna drie tienden langzamer. Geheel volgens de verwachting liggen ook de beide Alfa’s en de resterende Haas eruit in Q2.

De afvallers in Q2 zijn:

11. Yuki Tsunoda

12. Guanyou Zhou

13. Valtteri Bottas

14. Kevin Magnussen

15. Daniel Ricciardo

Q1

In Q1 blijven er nog vijf teams over: Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Alpine. Daarvan zijn er vier die kans maken op pole. Wie o wie gaat het worden? Met 8 minuten op de klok zet Leclerc een tijd neer van 1:34.829. Daarmee heeft hij geruime tijd de voorlopige pole in handen. Hamilton komt 56 duizendsten te kort, maar wat kan Max nog doen? Hij kan in ieder geval schelden, zo blijkt, want hij meent dat Perez hem hindert (wat reuze meevalt).

In de laatste twee minuten gaat Max ervoor, maar ook Leclerc doet nog een poging om zijn tijd te verbeteren. Het dus is een spannende tweestrijd in de slotfase. Max noteert geel in de eerste sector, groen in de tweede sector en… paars in sector drie. Met vijf duizendsten voorsprong pakt hij pole. Maar dan… Zijn tijd wordt geschrapt vanwege track limits in bocht 19. Het is dus Charlec die alsnog pole position pakt, terwijl Max slechtst genoegen moet nemen met een zesde plaats.

De startopstelling voor zondag ziet er dus als volgt uit: