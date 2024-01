5 miljoen euro aan open Bugatti Chiron ziet er zo uit

Bugatti wilde nooit een open Chiron maken, toch kwam die er.

Niet onder de naam Chiron Roadster, maar onder de naam W16 Mistral. Met een ander uiterlijk is het oneerbiedig om dit te zeggen dat het een verbouwde Chiron is. Maar jij en ik weten ook wel dat dit in de basis zo is. De motor en het interieur komen grotendeels overeen met de machtige coupé uit Molsheim

De Bugatti Veyron was verkrijgbaar als coupé en als roadster. Met de Chiron peinsden de Fransen er niet over. Deze hypercar zou er puur als coupé komen. Ze hebben zich enigszins aan hun woord gehouden. Want inderdaad, een Chiron Roadster heeft het licht nooit gezien. De Bugatti W16 Mistral komt echter verdraaid dicht in de buurt.

Het voordeel van zo’n apart model: je kunt er meer pegels voor vragen. Bugatti bouwt slechts 99 exemplaen van de Mistral. Waar de Chiron al begint bij een eurootje of 3,5 miljoen, staat de Mistral niet voor minder dan 5 miljoen op de stoep. Slimme jongens bij Bugatti. De Mistral is de eerste Bugatti roadster sinds de Veyron Grand Sport Vitesse uit 2012.

Tot nu toe waren het vooral statische plaatjes. De Mistral werd een enkele keer gespot in het wild en die pica’s verdienden heel terecht de felbegeerde Autoblog Spot van de Week titel. Bugatti deelt nu voor het eerst foto’s van een rijdende W16 Mistral. Wat een plaatje hè.

In het persbericht benadrukt Bugatti nog maar even dat de Chiron nooit bedoeld was al raodster. Simpelweg een bodykit plakken op de Chiron en deze Mistral noemen was er niet bij, aldus het Franse automerk. Er moest serieuze R&D plaatsvinden om een veilige en goede constructie te bedenken voor de roadster.

The Chiron family was never intended to have a roadster model. That is why we had to start afresh when we decided to build the W16 Mistral, the ultimate tribute to our rich roadster history and our legendary W16 engine. A Chiron without a roof might be an amazing car for many others, but it wouldn’t meet the uncompromisingly high standards that Bugatti adheres to Emilio Scervo, CTO Bugatti Rimac

Bugatti W16 Mistral

Keihard werken dus. Want niet alleen moet accelereren in de 1.600 pk sterke Mistral uiterst veilig en comfortabel verlopen, ook op topsnelheid wilde Bugatti geen consessies doen. De Mistral kan dan ook 420 km/u lopen. Daarmee is het één van de snelste roadsters ter wereld. Een titel die past bij een merk als Bugatti. Goed gedaan! Gaan we nu even genieten van de plaatjes met deze pindakaas spec Bugatti W16 Mistral..