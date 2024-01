Auto’s breder en breder: dat is een probleem

Auto’s groeien ieder jaar en daarmee ontstaat een nieuw probleem.

Groot, groter, grootst. Plaatsnemen in een moderne auto is soms even wennen. Als jij een golfje van de vierde generatie gewend bent is instappen in een Polo van nu al een groot verschil. Hoe groter de auto, hoe groter het verschil. De nieuwe BMW i5 is net zo lang als een 7 Serie van een paar jaar geleden.

Bredere auto’s

Ondergetekende is er absoluut geen fan van. Autofabrikanten doen het ook niet voor de lol. Auto’s moeten veiliger. Denk aan meer airbags en meer computersystemen die je helpen met van alles en nog wat. Daarbij moet een nieuwe generatie meer ruimte in het interieur bieden. En als het kan ook meer ruimte in de kofferbak. Het kan niet anders dan dat auto’s groeien om aan al die wensen en verplichtingen te voldoen.

Dan is er nog de trend van de crossover en SUV. Hoger op z’n pootjes, grotere wielen. Natuurlijk neemt de auto dan in omvang toe. 20 of 21 inch wielen op een crossover of SUV is echt niet meer exotisch. In 2003 vonden we dat indrukwekkende formaten als we naar een rapvideo van 50 cent keken.

Het Britse Transport & Environment heeft onderzoek gedaan naar het wagenpark van Europese auto’s, daarover bericht The Guardian. Wat blijkt: sinds 2001 worden auto’s iedere twee jaar gemiddeld een centimeter breder.

Deugen

Als jij een moderne auto hebt merk je dit al bij parkeervakken of garages in Nederland. Het is lastiger om je vierwieler netjes in een vak te zetten. De deur openen, uitstappen en niet de auto van je naaste raken kan soms best lastig zijn. Zeker als je een coupé hebt met lange deuren. Ik heb het zelf ervaren met de 4,91 meter lange en 1,91 meter brede Maserati die ik had. Gelukkig heb ik geen dikke pens, dus uitstappen kon nog enigszins elegant. Maar toch.

“Is dat nou echt nodig, zo’n grote auto?”. Zomaar een citaat van mensen die vinden dat jij helemaal niet zo’n grote auto nodig hebt. Bij de zoveelste RAM pickup geef ik ze geen ongelijk, maar hou eens op met klagen over mensen in een Range Rover Sport, BMW X5, Mazda CX-5 en natuurlijk een Lync & Co.

Laat iedereen vooral lekker kiezen wat hij of zij zelf wil. Dit vindt onze hoofdredacteur van dit gezeur:

Een ‘dikke bak’ blijft agressie oproepen bij mensen die vinden dat andere mensen iets meer moeten deugen.. @michaelras, SUV-rijder en vrijheidsstrijder

Ergo. Koop een auto waar jij een glimlach van op je gezicht krijgt. Of dat er nu eentje is met een kont van twee meter breed of 1,81 meter. Ik ben blij naar 4,4 meter lengte en 1,85 meter breedte te zijn gegaan in vorm van een M2. Maar als jij een slee wil rijden van 5 meter. Be our guest. Moet kunnen! Mogen de parkeerplaatsen dan ook ietsjes breder, lieve overheid?