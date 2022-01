Zo krankzinnig succesvol was Tesla in Q4 2021

Tesla heeft in Q4 2021 uitstekend zaken gedaan. Zoveel is wel duidelijk. Het hele jaar was top, trouwens. Alleen die Model S en X productiecijfers nog eventjes verder opkrikken.

Afgelopen week kondigden we ‘m al eventjes aan: de Q4-cijfers van Tesla. Stiekem zijn we altijd erg benieuwd naar wat Tesla heeft gedaan qua verkopen. Het is toch verwonderlijk om te zien hoe snel Tesla populairder wordt dan automerken waar we al jarenlang van houden. Ja, Tesla verkoopt beter dan Lancia en Alfa Romeo bij elkaar. Maar dat is niet de verrassing van de Q4 2021 cijfers van Tesla.

Om de sceptici meteen maar eventjes flink de mond te snoeren: het merk heeft voor de tiende keer op rij winst gemaakt! Ha! Er is meer dan 15 miljard euro omzet gedraaid. De winst was ongeveer 2,26 euro per aandeel. Dan de winst: 5,5 miljard dollar. Daarmee snoert Tesla de ‘oude’ fabrikanten toch wel de mond. Er zou nauwelijks winst gemaakt kunnen worden met elektrische auto’s, was lang de consensus.

Tesla in Q4 2021

Dan kijken we eventjes naar de productiecijfers. De sceptici die dachten dat de Model S en X waren afgeschreven, kunnen hun mond houden. De productie lag eventjes stil, maar na facelift en de introductie van de Plaid loopt deze weer gestaag op. Er werden er 13.109 gezamenlijk van gebouwd en dat aantal stijgt lekker door. Niet verkeerd voor een sedan uit 2012 en een enorme SUV van 7 jaar oud. Maar de echte winnaars zijn, zoals te verwachten, de Model 3 en Y. Daar zijn er namelijk 305.840 van gebouwd.

Voor lezers die bijzonder scherp zijn: ja, er is een verschil tussen productiecijfers en verkoopcijfers. Maar bij Tesla is het verschil behoorlijk minimaal, ongeveer 1.000 exemplaren per modelserie. Dat ‘modelserie’ is wel jammer, want we zijn vooral benieuwd naar de verschillen tussen de S en X enerzijds en de 3 en Y anderzijds. Die telt Tesla nu doodleuk bij elkaar op.

Het gehele jaar

Nu we de cijfers van Q4 hebben, kunnen we ook kijken naar de complete jaarproductie. Van de Model S en X zijn er in totaal 24.390 stuks gebouwd. Dat is een flinke daling ten opzichte van 2020 (54.805 stuks), maar zoals vermeld loopt de productie van die modellen weer op. De cijfers van 3 en Y zijn bijzonder indrukwekkend. Maar liefst 906.032 zijn er daarvan gebouwd. In totaal heeft Tesla in 2021 dus 930.422 auto’s gebouwd en 936.222 zijn daar daadwerkelijk van afgeleverd.

Verwacht maar dat die aantallen gaan stijgen. De Tesla’s komen namelijk grotendeels uit Californië en Shanghai. Binnenkort worden er in Berlijn en Texas ook gigafactories geopend. Over de Semi, Cybertruck, Roadster en een niet nader te noemen ‘future product’ kan Tesla alleen maar zeggen dat ze ‘in development’ zijn. Dus ja, 2022 gaat het jaar worden waarin er meer dan een miljoen Tesla’s gebouwd gaan worden. Het gehele rapport kun je hier bekijken.

Meer lezen? 12 opvallende feiten van de autoverkoop in 2021.