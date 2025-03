Ondankbare fan wint Lamborghini van Shakira, wil ‘m meteen verpatsen

En hij had nota bene geld gekregen voor de bijkomende kosten.

Helaas: je hebt een kans gemist om een gratis Lamborghini Urus te scoren. Je hoefde alleen even te doen alsof je fan bent van Shakira. In november besloot de zangeres namelijk haar Lamborghini Urus weg te geven aan een fan. Je moest er wel wat voor doen: een video maken met haar nieuwste nummer Soltera.

De wedstrijd is inmiddels afgelopen en de winnaar is bekend. Je hebt overigens niks gemist, want alleen inwoners van de VS mochten meedoen. Een zekere Michael Mejia was de gelukkige en mocht de matpaarse Urus met groen interieur in ontvangst nemen.

Nu denk je natuurlijk: leuk, een Lamborghini Urus winnen, maar vervolgens zit je wel met duur onderhoud, verzekering, et cetera. Shakira was echter de beroerdste niet en gaf de winnaar ook 90.000 dollar voor bijkomende kosten.

Dat is genoeg om in ieder geval een tijdje van de auto te genieten, zou je denken. De winnaar beweert nu echter in een interview dat dit helemaal niet genoeg is. Volgens hem zit hij met belastingen en verzekeringen al op 95.000 dollar. Daarom wil hij de auto nu alweer verkopen, ook al heeft hij ‘m net gekregen. Dit ruikt een beetje naar ondankbaarheid.

Wat waarschijnlijk ook meehelpt is het feit dat hij al biedingen op de auto heeft gekregen van 7 á 8 ton. Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen: geef mij die acht ton maar. Je maakt jezelf alleen niet populair bij de andere Shakira-fans, als je de auto zo snel weer verpatst.

Via: People