Overheid wil minder tankstations langs de snelweg, meer laadpalen

Willen jullie meer of minder tankstations? Minder! Minder! Minder!

In Nederland zijn we gezegend met een uitstekende infrastructuur en veel tankstations langs de snelweg. Hartstikke fijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder leiding van PVV’er Barry Madlener, wil echter de boel op de schop gaan gooien. Want tijden veranderen.

Wat gaat er precies op de schop? De verzorgingsplaatsen langs de snelweg. Die gaan meestal gepaard met een tankstation, maar dat is een beetje achterhaald. Zoals Madlener het zelf zegt in de Kamerbrief: “Op basis van de huidige prognoses voor de behoeftes van weggebruikers, lijkt er straks niet op iedere verzorgingsplaats de noodzaak te zijn voor een tankstation.”

Het ministerie ziet dat de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt en de vraag naar elektrisch laden toeneemt. Dat kan best kloppen, want het aantal EV’s in Nederland is nog steeds aan het stijgen. En Brussel wil nog steeds dat er in 2035 alleen maar EV’s verkocht worden.

Volgens het ministerie zijn de verzorgingsplaatsen sowieso voor verbetering vatbaar, want die zouden nu soms onveilig en onoverzichtelijk zijn. Dat komt mede omdat iedere locatie er weer anders uitziet. Daarom wil de overheid zich actiever gaan bemoeien met de inrichting van verzorgingsplaatsen.

In 2028 lopen de vergunningen voor laadpalen op verzorgingsplaatsen af, dus dat is hét moment om de boel op de schop te gooien. Het gaat mogelijk om “grootschalige boven- en ondergrondse infrastructurele aanpassingen”, aldus de minister. Daarbij komen er dus meer laadpalen en waarschijnlijk gaan sommige tankstations verdwijnen. Dan weet je dat alvast.

Via: Telegraaf

Foto: Golf R bij de pomp, gespot door @julian06