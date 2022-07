Autoblog Spot van de Week: Aston Martin Valkyrie

Het kost dik €3 miljoen om een Aston Martin Valkyrie op Nederlands kenteken te krijgen, maar dan heb je ook wat.

Onze kersverse rubriek ‘Spot van de Week’ bestaat vandaag precies een week. Dat betekent: het is alweer tijd voor de tweede aflevering. De afgelopen zeven dagen zijn er weer een hoop interessante spots geüpload op Autoblog Spots. De meest bijzondere zette we vandaag in het zonnetje.

Die eer gaat deze week naar een spot van een Aston Martin Valkyrie. De foto’s zijn niet meteen posterwaardig, maar dat is van ondergeschikt belang in deze rubriek. Het gaat erom dat de auto bijzonder is. En dat is een Aston Martin Valkyrie zeer zeker.

Het is op de foto’s niet te zien, maar het gaat hier om de eerste (en vooralsnog enige) Valkyrie op Nederlands kenteken. Daardoor weten we tot op de euro precies wat de eigenaar voor deze auto heeft betaald: €3.201.246.

Daarmee is het een van de duurste auto’s ooit geregistreerd in Nederland, maar het kan nog gekker. Van de zes Chirons die er op geel kenteken staan, zijn er vijf nog duurder dan deze Valkyrie. Eentje ging zelfs voorbij de €4 miljoen.

De Aston Martin Valkyrie is qua prijs en specificaties misschien vergelijkbaar met de Chiron, maar het is een totaal andere auto. Waar de Bugatti nog gemaakt is om normaal gereden te kunnen worden, is de Valkyrie een regelrechte F1-auto voor de straat.

Dat laatste is bij de Valkyrie geen marketingkreet. Zoals bekend heeft Red Bull, en in het bijzonder Adrian Newey, zich bemoeid met de ontwikkeling. De Valkyrie heeft ook een KERS-systeem á la Formule 1, goed voor een boost van 160 elektrische pk’s.

Het absolute hoogtepunt van deze auto is natuurlijk de hoogtoerige 6,5 liter V12, een meesterwerk van Cosworth. De Britten hebben een duizelingwekkende 1.014 pk uit een atmosferisch blok weten te persen en de toerenbegrenzer grijpt pas in bij 11.100 toeren. Het geluid van deze auto doet moderne F1 auto’s verbleken.

Het is bijna niet te geloven dat zo’n auto straatlegaal is, maar toch is het zo. Het feit dat er nu eentje op Nederlands kenteken staat is daar het bewijs van. @rickyt was op het juiste moment op de juiste plaats. Hij wist deze buitenaardse Aston Martin te spotten terwijl deze van een trailer werd geladen in Rotterdam.

Rick mag daarom deze week met de eer strijken en krijgt een Autoblog pet thuisgestuurd. Als je wilt dat jouw spot volgende week zondag wordt uitgelicht: upload ‘m op Autoblog Spots en je verschijnt vanzelf op onze radar.

Meer foto’s van de Aston Martin Valkyrie bekijk je op Autoblog Spots.