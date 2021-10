Prijs nieuwe VW Multivan is verrassend laag!

De prijs van de nieuwe VW Multivan is behoorlijk scherp. Of hij was schreeuwend duur eerst. Dat kan natuurlijk ook.

Het lijkt een van de meest gehypete auto’s van de afgelopen paar jaar. Van weinig auto’s verschenen er zoveel previews, schetsen, tekeningen en andere kleine nieuwswaardige momentjes als met de nieuwe Volkswagen Multivan. Nu gaan we ook door na de introductie van de auto.

De auto wordt door Volkswagen omschreven als een business-shuttle, familie-MPV én vrijetijds auto. Je kan het ook zijn als een personenversie van een bedrijfsauto die nog moet verschijnen. De auto wordt dan ook verkocht door Volkswagen Bedrijfswagens, aldus VW. Er verschijnt echter overigens géén bedrijfswagen-versie van. De huidige Transporter is voor het zware werk, de Multivan is specifiek voor personenvervoer en er komt nog een elektrische ID Buzz in de toekomst.

Flitsende kleuren

Nu staat de oranje-zilveren two-tone combinatie erg flitsend. Let wel op, met standaardwielen in het donkergrijs ga je redelijk anoniem door het leven. Fabrikanten doen het overigens wel vaker: een auto lanceren in een kleur of kleurstelling die bijna niemand zal bestellen. Maar zo’n oranje bus springt net even wat lekkerder in het oog.

Het belangrijkste in het geval met de nieuwe Volkswagen Multivan is de techniek. In Nederland begint het namelijk met een eHybrid. Deze heeft een 1.4 TSI motor én een elektromotor, gezamenlijk goed voor 218 pk. De elektromotor is er voor de korte afstanden en door stedelijke gebieden, op hogere snelheid springt de benzinemotor bij. De accu is 13 kWh groot. Hiermee kun je bij voorzichtig gebruik zo’n 50 kilometer halen.

Prijs nieuwe VW Multivan

Vanwege de elektrische assistentie van de motor is de CO2-uitstoot van de nieuwe multivan véél lager dan de oude en hoef je niet meer tienduizenden euro’s over te maken naar de staatskas. Dat weten we zeker, want Volkswagen heeft al een prijs gegeven van de nieuwe Multivan.

Het apparaat kost namelijk 54.400 euro. Dat is meer dan 35 mille minder dan voorheen. Dat was nog een 2.0 TDI met 150 pk. De versie met 204 pk (die je beter kan vergelijken met de prestaties van deze eTSI) koste al meer dan een ton. Kortom, je bent spekkoper als je in de markt bent. Voor de duidelijkheid, VW zal geen Multivan diesels in Nederland aanbieden.

Die instapper voor 55 mille is de gewone naamloze Multivan (de grijze op de plaatjes). Optioneel kun je kiezen voor een ‘Life’ (de rode op de afbeeldingen), ‘Style’ (de blauw-witte) of ‘Energetic’-uitvoering (de rood-zwarte). Tevens kun je kiezen uit een lange (L1) of nog langere versie (L2). Nog even terugkomend op die kleur, je kunt best veel geinige dingen kiezen. De auto is nu ook te configureren.