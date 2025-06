Onderzoek wijst uit: je moet gewoon een auto met een kleurtje kopen

Voor de restwaarde hoef je het niet te laten.

Dat je een tweedehands auto met een saaie kleur koopt, oké. Soms heb je niet zoveel keuze. Maar dat mensen een nieuwe auto volledig zelf kunnen samenstellen en dan kiezen voor grijs met een zwart interieur… Daar kan ondergetekende nog steeds niet bij.

Het argument is natuurlijk restwaarde. Mensen kopen een grijze auto (terwijl ze misschien liever een andere kleur willen), omdat ze denken dat de volgende koper ook een grijze auto wil. Maar is een leuk kleurtje nu echt zo slecht voor de restwaarde?

Nee, zegt een nieuw onderzoek van iSeeCars. Integendeel: een opvallende kleur is juist goed voor de restwaarde. De kleur die het minst afschrijft is namelijk geel. Gele auto’s zijn na 3 jaar maar 24% minder waard geworden, terwijl het gemiddelde 31% is. Op nummer twee en drie volgen oranje en groen.

Hieronder de 9 kleuren die minder afschrijven dan gemiddeld:

Geel (24%) Oranje (24,4%) Groen (26,3%) Beige (29,5%) Rood (29,8%) Zilver (29,8%) Bruin (30,4%) Grijs (30,5%) Blauw (30,9%)

Grijze auto’s schrijven dus ook ietsje minder af dan gemiddeld (30,5%), maar dat scheelt maar weinig. En zwart en wit? Die schrijven juist méér af dan gemiddeld. Zo zie je maar: er is geen enkele reden om een saaie kleur te bestellen op je auto.

Oké, vooruit, nog een beetje nuance dan. Dit is een Amerikaans onderzoek, dus dat kun je niet zomaar vertalen naar Nederland. Je kunt zeggen wat je wil over Amerikanen, maar ze zijn minder saai dan Nederlanders. Ook zou het natuurlijk zomaar kunnen dat opvallende kleuren vaker voorkomen op bijzondere auto’s, die minder afschrijven.

Maar goed, verder gaan we vooral niet te veel nuanceren. Dat ondermijnt ons betoog tegen saaie kleuren. Daarom nog wat anekdotisch bewijs: ik had mijn rode Crossfire in 2 weken verkocht, met slechts €250 afschrijving. Koop dus vooral een auto met een kleurtje!

Foto: een heerlijke gele Alpina B3, gespot door @spotcrewda