Zo kan Hertz jouw huurauto supersnel controleren op schade

En zo blijft geen één krasje onopgemerkt: dit is hoe Hertz volledig automatisch jouw huurauto op schades controleert. Er komt nu wel een keerzijde aan het licht.

Wie wel eens een auto huurt, kent het proces wel. Als je het doet bij een grootgrutter, gaat het allemaal om snelheid en efficiëntie. En als jij nou een auto ophaalt, er een leuke vakantie mee beleeft en hem precies zoals je hem op hebt gehaald weer terugbrengt, is het meestal niks meer dan een formuliertje invullen. Totdat er een keer wel wat gebeurt en je moet melden dat je schade hebt. Of, nog erger: er zat al schade op, die niet gemeld was, en nu op jou verhaald wordt. Vandaar dat altijd aangeraden wordt om foto’s rondom te maken voordat je vertrekt.

UVeye

Volgens Hertz kan dit allemaal efficiënter en belangrijker, automatischer. Vandaar dat het verhuurbedrijf samenwerkt met UVeye om huurauto’s grondiger en sneller te checken. Het werkt vrij simpel: bij het uitrijden wordt de auto van voor naar achter gescand om tot een 3D-model te komen, en heb je een ‘voor’-situatie qua staat van de auto. Bij het inleveren wordt ‘ie nogmaals gescand voor de ‘na’-situatie. Middels AI worden discrepanties tussen de voor- en na-situaties gedocumenteerd, om te kijken of dat gaat om schade.

Té automatisch

Dat werkt goed volgens Hertz, want zo kan het bedrijf weer de mensen die dit normaliter zelf controleren een functie elders aanbieden. Langzaam maar zeker rollen de UVeye-scanners uit in de VS, ze willen er tegen het eind van het jaar 100 actief hebben. Of en wanneer wij in Europa hiermee te maken krijgen, is nog niet bekend. Voordat het systeem grootschalig uitrolt, zijn er nog wat kinderziektes.

Dat ondervond een huurder die zijn bevindingen deelt met The Drive. Eigenlijk is het vrij waterdicht: de scanner kwam zoals gezegd een afwijking tegen op de na-situatie. Ter behoeve van de transparantie krijg je daar een foto van, in vergelijk met de voor-situatie. En ja: het ging om een kras. Eentje van een paar centimeter op een velg. Ach, dan maar een paar tientjes extra. Nee, het ging om 440 dollar. Om een beeld te vormen, daar kan je de meeste auto’s die Hertz aanbiedt bijna vijf dagen voor huren. Da’s flink. Wel is Hertz ietwat coulant: als je binnen twee dagen betaald wordt het 388 dollar, doe je het binnen een week, wordt het 407,50 dollar.

Chatbot

De huurder koos voor optie drie: contact opnemen om wat meer duiding te krijgen. Ook dat heeft Hertz geautomatiseerd. Je krijgt dan een chatbot te spreken en we weten allemaal hoe dat gaat. Je wil niet duiding over een AI-hulpmiddel door een ander AI-hulpmiddel, je wil gewoon iemand spreken. Dat kan wel, maar de reactietijd op een email kan oplopen tot 10 dagen (terwijl je binnen 2 of 7 moet betalen voor het gereduceerde tarief). Bellen kan ook, maar volgens de huurder was deze optie niet duidelijk aangegeven.

Lang verhaal kort: automatisering heeft zo zijn nadelen. In het geval van Hertz lijkt het alsof er bij elke afslag is gekozen voor een AI-manier om zo min mogelijk menselijke interactie in het proces te hebben. Wat op zich begrijpelijk is, maar moeten de prijzen dan gelijk zo exorbitant hoog zijn?