Ford Explorer: praktische EV met 602 kilometer range

Ontdek de voordelen van de volledig elektrische Ford Explorer.

De volledig elektrische Explorer is een interessante nieuwkomer op de markt. Het is de eerste volledig elektrische Ford die in Europa wordt gebouwd. De Ford Explorer valt op met zijn gelikte design, zijn slimme interieur en natuurlijk de riante actieradius.

Bekroond design

Explorer is een bekende naam, met een historie van 35 jaar. Dit DNA is ook terug te zien in het robuuste design, wat bekroond is met de prestigieuze Red Dot Design Award. Het exterieur heeft een stoere uitstraling én deze Ford is een echt Europees product. De auto rolt van de band in de high-tech fabriek in Keulen, die speciaal ingericht is voor EV’s.

Slim interieur

Binnenin vind je een slim interieur, met allerlei handige functies. Zo is het centrale 14,6 inch scherm verstelbaar en kun je dit naar wens omhoog of omlaag bewegen. Achter het scherm zit een opbergruimte verstopt: My Private Locker. Dit is een handige plek om je persoonlijke spullen te bewaren. Ook handig: de MegaConsole. Dit is een opbergruimte in de middenconsole waar je tot wel 17 liter in kwijt kunt. Groot genoeg voor een laptop en meerdere 1,5 liter flessen dus.

Grote actieradius

De elektrische Ford Explorer brengt je waar je wil, met een actieradius tot wel 602 kilometer (WLTP). Je hebt de keuze uit achterwielaandrijving en vierwielaandrijving, wat jij wil. Dankzij een snellaadvermogen tot 185 kW is de Explorer ook snel weer op te laden: laden van 10 tot 80% neemt zo’n 26 minuten in beslag.

Riante standaarduitrusting

De Ford Explorer is standaard al riant uitgerust, met onder meer het kantelbare 14,6 inch scherm, Intelligent Adaptive Cruise Control, achteruitrijcamera, Dual Zone Climate Control en tal van assistentiesystemen. Optioneel is de auto ook nog uit te rusten met extra luxe, zoals Bang & Olufsen audio en een bestuurdersstoel met massagefunctie.

De Explorer is al verkrijgbaar van € 37.350. Ben je nieuwsgierig geworden? Maak dan meteen een afspraak voor een proefrit via de website van Ford!