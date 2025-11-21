Laat de elektrische Hyundai N’s staan en ga voor deze benzine-N met handbak!

Waarom nep-schakelen in een EV als het ook nog voor het echie kan?

Hyundai timmert lekker aan de N-weg. Dan bedoel ik niet de genummerde hoofdweg bij jou in de buurt, maar de sportieve N-divisie van het bedrijf. Ook in het EV-tijdperk is Hyundai N springlevend dankzij de geweldige Ioniq 5 N en nieuwe Ioniq 6 N. Gelukkig is er voor petrolheads- zij het in de Verenigde Staten – nog een benzinealternatief: de Elantra N.

Hyundai onthulde op de AutoMobility-beurs in Los Angeles een nieuwe speciale versie van de snelle sedan: de Hyundai Elantra N TCR. Zijn bestaan heeft de N TCR te danken aan de zes constructeurstitels die Hyundai behaalde in de IMSA Michelin Pilot Challenge-raceklasse.

Ondanks zijn raceverwijzingen en gigantische achtervleugel is de Elantra N TCR gewoon een straatauto. Hyundai geeft de koper keuze uit twee transmissies: een achttraps DCT-automaat of een zestraps handbak. Voor de real deal ga je natuurlijk voor de optie met drie pedalen.

Specificaties

Hyundai heeft niet bevestigd of de aandrijflijn is aangepast. Als dat niet het geval is, dan blijft de auto technisch gelijk aan de reguliere Elantra N. Die heeft een 2,0-liter viercilinder turbomotor die 280 pk en 391 Nm produceert. Lang niet zoveel vermogen als de elektrische N-modellen, maar dat moet je maar op de koop toenemen.

Visueel komt de TCR-link sterk naar voren. Op de achterklep staat dus die vrij hoge koolstofvezel zwanenhals-achtervleugel. Deze spoiler is verstelbaar, geheel in lijn met het TCR-idee. Verder krijgt de speciale Elantra N 19-inch gesmede lichtmetalen velgen in TCR-ontwerp, monobloc-remklauwen met vierzuiger op de voorwielen en een TCR Edition-badge op de achterzijde.

Binnenin zet Hyundai de lijn door met meer motorsportaccenten. De TCR krijgt een heleboel alcantara. Op het stuur, de pook (zowel hoes als knop), handremhendel en het middenconsole: het is allemaal bekleed met het zachte spul. De gordels zijn in de kleur Performance Blue en de N Performance dorpellijst is van aluminium.

De Hyundai Elantra N TCR verschijnt in het eerste kwartaal van 2026, wordt in beperkte aantallen gebouwd en krijgt zijn prijs later. Ter referentie: de reguliere Elantra N start in de VS bij $35.100 (ongeveer €30.400). Voor welke TCR zou jij gaan: die van Cupra of deze van Hyundai?