One-off Pagani voor de tweede keer in de prak gereden

De Pagani reed achterop een andere auto in… Djedda. Hamilton, is that you?

Een auto in de prak rijden is nooit een prettige ervaring, maar zeker niet als het een one-off is. Dat is zo ongeveer de laatste auto waarmee je wilt crashen. Vandaar dat er met dit soort auto’s vaak nauwelijks wordt gereden. Met de one-off Pagani Huayra Pearl wordt in ieder geval wel gereden, want deze auto is nu voor de tweede keer gecrasht.

Kritische lezers zullen misschien denken: is iedere Pagani niet een one-off? Veel Pagani’s hebben inderdaad een unieke samenstelling, dat klopt, maar met de Pearl is Pagani een stapje verder gegaan. Deze auto heeft namelijk echt afwijkende aerodynamica ten opzichte van een standaard Huayra.

Het meest opvallende aspect van de Pearl is de vaste spoiler, die uit twee losstaande delen bestaat. Deze spoiler is geïnspireerd op die van de Zonda S. Daarnaast is er onder meer een roofscoop en een afwijkende voorbumper. Pagani vond de Pearl bijzonder genoeg om er in 2016 een apart persbericht aan te wijden, en dat doen ze natuurlijk niet bij iedere auto.

Allemaal leuk en aardig, maar de eigenaar wist deze one-off helaas niet lang heel te houden. Nog datzelfde jaar maakte de Pagani Pearl namelijk een zware klapper. Niet op het circuit, maar gewoon in de binnenstad van Parijs. Dit was dusdanig hard gegaan dat het linkerachterwiel er finaal afgerukt was. De achterkant was compleet aan gruzelementen.

Toch werd deze one-off geen write-off, want na enige tijd werd de auto gewoon weer gespot. Nu is het echter opnieuw raak: deze Pagani is wéér gecrasht. Deze keer moest de voorkant het ontgelden, want de auto is achterop een Porsche Cayman gereden. Dit gebeurde in, je raadt het nooit, Djedda.

Stomtoevallig is dat ook de plek waar Hamilton pas achterop Max reed. En nee, Hamilton was niet de bestuurder van deze Pagani. Ten eerste heeft hij zijn Pagani verkocht en ten tweede was dat een Zonda. En ten derde zit hij nu waarschijnlijk niet in Djedda.

Hoewel de voorkant in de kreukels ligt is de schade deze keer lang niet zo erg als bij de eerste crash. De Huayra Pearl zal dus ongetwijfeld straks weer vrolijk rondrijden. Tegen die tijd zal het waarschijnlijk de duurste Pagani ooit zijn. Een one-off is al niet goedkoop en de reparatie van de eerste crash moet een vermogen hebben gekost. Nu komt daar dus weer een dure reparatie bij. Deze Arabier laat zijn geld wel rollen.

Foto credit: Vapi photografie