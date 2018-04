Ongeluk in Utrecht met gehuurde AMG tijdens ‘straatrace’

Meer vermogen is niet alle gevallen beter, helaas.

With great power comes great responsibility. Het is een cliché, maar in dit geval helaas wel waar. Dat bleek ook vanmiddag in Utrecht op de Rio Brancodreef, ter hoogte van de Bostondreef. Daar voltrok zich een waar drama vanmiddag op het begin van de middag. Een Mercedes GLA 45 AMG reed, naar grote waarschijnlijkheid, veel te snel en botste daarbij frontaal op een witte Volkswagen Caddy bestelbus.

Het ongeluk liet een behoorlijke ravage achter, zoals je kunt zien op de foto’s in de gallery. De hele straat lag onder brokstukken van beide auto’s. De hulptroepen waren gelukkig snel ter plekke. De brandweer stond klaar om beide auto’s te blussen, daar ze nog behoorlijk aan het naroken waren van de klap. Gelukkig is dat niet gebeurd. Wel bijzonder treurig is dat de zwaargewonde persoon zich in de Caddy bevond. Dankzij omstanders is de gewonde bestuurder uit de Caddy gehaald. De betreffende bestuurder is naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is vooralsnog onzeker.

Eveneens vervelend is de oorzaak. Volgens omstanders was de Mercedes GLA45 betrokken bij een straatrace. Opmerkelijk is ook dat de 87.949 kostende AMG gehuurd is. Het was de bestuurder van de Mercedes die de macht over het stuur verloor en frontaal botste op de witte Caddy. De politie kon op het moment bevestigen noch ontkennen dat het om een straatrace ging. Op dit moment wordt dat onderzocht. De bestuurder van de Mercedes AMG bleef ongedeerd en is aangehouden door de politie.

Fotocredit: Ginopress

Met dank aan Dennis voor de tip!