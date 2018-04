Daniel Ricciardo wil terug naar 2014

De Honeybadger praat over F1 2018.

Het nieuwe seizoen is een week oud, dus het is hoog tijd om te evalueren wat er allemaal mis is met de sport en hoe het beter kan. Een hot issue in Australië was het gebrek aan inhaalmanoeuvres op de baan. Dit blijft een terugkerend thema in de sport, dat in mijn ogen vaak gevoed wordt door de roze bril waarmee we naar het verleden kijken. Gilles Villeneuve en Arnoux die in 1979 bochtenlang naast elkaar zitten, Hakkinen die Schumacher inhaalt door gebruik te maken van Zonta, het was allemaal mooi, maar het zijn de enige momenten uit die tijd die nog scherp op ons netvlies staan. En dat ze op ons netvlies staan, komt ook doordat deze moves speciaal waren en (lang) niet elke race voorkwamen. Alle saaie races waarin Schuey vanaf pole naar de zoveelste overwinning cruisde zijn we al lang vergeten, behalve als we het hebben over statistieken.

Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over hoeveel inhaalacties je precies moet hebben om een race leuk te maken. Vergeet niet dat we nog niet heel lang geleden zoveel inhaalacties hadden dat menigeen er moe van werd. Dankzij de hoge, smalle vleugels in combinatie met DRS was een tragere coureur voorbij schieten bijna kinderspel geworden. En dus kwam er een tegenbeweging: bredere auto’s, bredere banden, meer downforce: de F1 moest weer aanmerkelijk sneller worden dan de GP2/F2, plus de bolides moesten er ook een beetje mooi uitzien.

En het heeft effect gehad. Vorig jaar sneuvelden er voor het eerst sinds jaren weer de nodige baanrecords en dit jaar zal het naar verwachting nog allemaal wat sneller gaan. Maar dit heeft een keerzijde, aldus Daniel Ricciardo in gesprek met Autosport:

Aerodynamically, they’re very strong now. You see the sidepods of the car, there’s so many bits. It looks sick, but all it means is the car behind is going to get pretty messed up. It’s at a point now where at Barcelona, we were going fast. Turn 2, 3, was full, Turn 9 was full. It’s impressive, but the faster we go, the harder it’s going to be to overtake and the harder it’s going to be to follow close. So do we want to see cars doing 1m22s as opposed to 1m25s, but not being able to race on Sunday? Or do you want to see slower cars but they can race?

Doe mij dat laatste maar. DR3 is het daar ook mee eens, hij zou het liefst teruggaan naar hoe het was in 2014:

They were slow for our standards, but for a spectator they don’t know necessarily that much different. But the racing… you could follow, you could pass. As far as overtakes went, I thought 2014 was good.

Ook voor wat betreft de motoren heeft Ricciardo nog wel wat nuchtere opmerkingen te maken:

I don’t understand a simple engine, but these ones I definitely don’t. I think a lot of money’s invested in that and it’s not really for much reason. With some of the stuff, the automotive industry can learn a little bit. But I think there’s a lot wasted in how technical it all is, and it doesn’t sound good.

Misschien moet Ricciardo na dit jaar de baas worden bij de FIA in plaats van de teamgenoot van Vettel bij Ferrari…