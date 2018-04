De leukste autogerelateerde 1-April grappen van 2018

Ok, iedereen is op hun hoede tegenwoordig, maar er zaten weer een paar leuke grappen tussen!

Het is weer de tijd van het jaar. Dat autofabrikanten (en gelieerde bedrijven) berichten naar buiten brenger die, als het goed is, de wenkbrauwen eens goed doen fronsen. Het leukste is natuurlijk altijd dat je er net wel/net niet intrapt. In tijden van social media en supersnel delen, liken, sharen en porren is 1 April de perfecte datum om eens creatief uit de hoek te springen. De marketingbureau’s van alle automerken draaiden op volle toeren. Dit waren de acht leukste van 2018:

Aston Martin Project Sparta

De Britten van Aston Martin hebben aangekondigd mee te gaan doen met de Monster Jam Series in 2019. Hun wapen is de Project Sparta, aangedreven door een 6.5 V12 met 1.100 pk. Leuk detail zijn de vlaggetjes. Zoals het heurt.

Honda CR-V Roadster

Ook Honda kondigde een rigoreuze auto aan, de CR-V Roadster. Net als vele andere cabrio’s lijkt het een normale auto, waarvan ze het dak af hebben gezaagd. In dit geval klopt dat ook, want de fotoserie laat zijn hoe twee heren in een schuur het dak van een CR-V afzagen. Kleine giveaway: de CR-V in kwestie was van de uitgaande generatie. Dat maakt de grap niet minder geslaagd, overigens. Bij Nissan (Murano) en Range Rover (Evoque) doen ze dit overigens daadwerkelijk in de fabriek.

MG’s op Alpaca-poep

“Honey, I bought an Alpaca, it was the last one!” Je zou het niet zeggen, maar het schijnt dat Alpaca’s dus daadwerkelijk een functie hebben. De knappe koppen van MG hebben namelijk de gave om de fecaliën van een Alpaca om te zetten in voorwaartse beweging van hun auto’s.

Skoda Karoq met noice cancelling hoofdsteunen

Soms zijn er van die grappen die eigenlijk bloedserieus zijn. Hoe prettig zou het zijn als deze hoofdsteunen daadwerkelijk een optie waren. Alle geluiden van de achterbank, inclusief Bert, Ernie, Ernst, Bobby en de rest plus al het gekrijs bij het voorbij rijden van (weer) een McDonald’s gaan compleet aan je voorbij.

GP van België gaat dit jaar niet door

Doet er sinds lange tijd eindelijk weer een Belgische coureur mee, stopt de GP van België, zo meldt het altijd goed ingelichte fok.nl. De organisatie kan de tienduizenden Hup Holland Verstappen-fans niet meer aan. Naar het schijnt was Stoffel het wel eens met die beslissing.

BMW X2 met speciale wrap

We moesten even een paar keer door het persbericht lezen. Is dit nu een grap of serieus? Uiteraard, het nieuws was bedoeld voor 1 april, dus is het een 1 april grap. Maar het zal mij niets verbazen dat we dergelijke uitdossingen in de betere wijken van Amsterdam-Oost tegen gaan komen.

McLaren: nu wel of geen emotie?

Het is het aloude adagium. Ferrari mensen hebben karakter en temperament, McLaren-mensen zijn koelbloedige robots. De grap van McLaren dit jaar is dat ze alles opmeten en synchroon lopen. Vervolgens kun je in dit filmpje zien dat ze daadwerkelijk lol hebben in driftende McLarens. Onze gok: het eerste gedeelte van de video is daadwerkelijk hoe het is. McLaren medewerkers die lol hebben moet wel een 1 April grap zijn.

Theorieboek voor autonome auto

Misschien wel de leukste komt van Rijschool Pro, het vakblad voor de rijschoolbranche. In dit vakblad worden alle ins en outs in de rijschoolbranche besproken. De ontwikkelingen omtrent de autonome auto worden kennelijk op de voet gevolgd. Daarom lopen ze alvast op de zaken vooruit door een theorieboek uit te brengen over de zelfrijdende auto.

Tesla V8

De wens is de moeder van de gedachte. Een Model S met V8, de LS9 motor uit de Corvette ZR1. Nice! In de wandelgangen gaat het gerucht dat Elon hiervoor de hulp ingeroepen heeft van Christian von Koenigsegg, volgens hem dé expert op het gebied van verbrandingsmotoren. De LS9 krijgt de splinternieuwe Super Turbo Fuel Utilization (STFU)-technologie mee, die de krachtbron zowel meer pk’s geeft als efficiënter maakt. Het resultaat is 750 pk en 889 Nm. De Model S V8 wordt hiermee geacht een Model S P100D bij te houden op het sprintje van nul-naar-honderd, om vervolgens de EV in het stof te laten bijten op hogere snelheden. Meer info HIER!