Officieel: Alfa Romeo brengt GTV en 8C (en meer!) terug

En nu bouwen die handel!

Lieve mensen, klapt maar in uw handen: de geruchten blijken te kloppen. Nadat we gisteren al uitvoerig spraken over het vijfjarenplan dat Fiat Chrysler Automobiles zou aankondigen, was vandaag de dag waarop het allemaal moest gebeuren. De Italianen schenen vooral voor Alfa Romeo het één en ander in petto te hebben, iets dat wij zonder meer konden waarderen. Nu de plannen onthuld zijn, is het nog maar de vraag in hoeverre Alfa Romeo deze koers de komende vijf jaar gaat aanhouden, maar daar denken wij voorlopig nog niet over na. In plaats daarvan kijken we naar wat de Italianen tussen nu en 2022 uit willen gaan voeren.

Omdat het gemakkelijk is om het overzicht te verliezen, zetten we hieronder de auto’s neer die Alfa Romeo de komende jaar wil gaan lanceren.

– 8C

– GTV

– twee SUV’s, zowel kleiner en groter dan de Stelvio

– nieuwe Giulietta

– Giulia LWB (voor China)

– Stelvio LWB (voor China)

Mocht het nog niet duidelijk zijn, dan hebben we hier het schema dat regelrecht uit de presentatie komt.

Het onthullen van nieuwe modellen om haar positie in de markt te versterken en verbeteren lijkt vooral te komen door het feit dat Alfa Romeo flink meer auto’s heeft verkocht, en de smaak nu te pakken heeft. Waar het in 2015 nog 62.000 auto’s verkocht, is de voorspelling voor dit jaar dat het 170.000 auto’s zal verkopen. Door het modellengamma bijna te verdubbelen, wil Alfa Romeo zich in ongeveer 70 procent van de premiummarkten begeven. Overigens verdwijnt de diesel in ieder geval bij Alfa Romeo. Dit biedt mogelijkheden voor elektrificatie. De Italianen maken ruimte voor (plug-in) hybride motoren en krachtbronnen met een zogenaamde E-Booster.

Hoewel Alfa Romeo de komende jaren zeven nieuwe modellen gaat introduceren, hebben we maar informatie over twee van deze modellen. Gelukkig zijn dit juist de modellen waarover we willen horen. De eerste, de 8C, krijgt een twin-turboblok in het midden en een geëlektrificeerde vooras. De wagen krijgt om en nabij de 700 pk en moet in 3 seconden naar de 100 km/u knallen.

De GTV krijgt iets minder vermogen, maar dat maakt hem niet minder smakelijk. De GTV, waarvan we verwachten dat het een Giulia Coupé wordt, krijgt een hybride motor met F1-techniek die ruim 600 pk produceert. Daarbij krijgt de wagen all-wheel drive met torque vectoring en wordt het gewicht eerlijk verdeeld.

Het zal ongetwijfeld nog even duren, maar we hopen de auto’s zo snel mogelijk te mogen begroeten.

Met dank aan iedereen voor de tips!