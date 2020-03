Online Vip-shoppen: facetimen met je nieuwe Lamborghini

Met de huidige coronacrisis kan niet iedereen naar de lokale autodealer om een tweedehands auto te bekijken.

Daarom bedachten deze autodealers een online showroom, waar ze virtueel met klanten om auto’s heen lopen.

Het is een cruciale stap van een tweedehands auto kopen: de bolide van dichtbij bekijken. Of de stoelen er niet al te uitgewoond uitzien, of de kleuren er in ander licht wel mooi uitzien, of het nog wel naar een nieuwe auto ruikt. Dankzij de coronacrisis is het lastiger om zomaar naar de dealer te stappen, je mag immers niet meer al te dicht bij elkaar gaan staan. Dealers merken daardoor dat de autoverkopen al wat zijn ingezakt.

Een dealernetwerk van Bentleys, Lamborghini’s en Porsche’s heeft echter een mogelijke oplossing bedacht: de online showroom Preownedshowroom. Het concept is simpel. Via de site zoek je de tweedehands Bentley, Lambo of Porsche ‘van je dromen’. Via een live-chat kan je in gesprek komen met een van de medewerkers van de site. Daarna kunnen die via een live-videoverbinding de auto laten zien. Op die manier kan je alle details van de auto bekijken, zonder dat je deur uit hoeft. Ideaal toch?

Natuurlijk is dit geen vervanging voor het zien van de auto ‘in het echt’. Ook dit kan via Preownedshowroom geregeld worden. De gewenste occasion kan bij de dealer worden opgehaald voor een proefrit, of de wordt bij je thuis gebracht. Je moet dus alsnog je huis uitgaan. Maar het blijft een handige stap in het ‘ik zoek een leuke, exclusieve auto’-proces. Als bij de live-videochat al blijkt dat de auto tóch niks is, dan heb je in ieder geval niet voor niks je gezondheid op het spel gezet.

In een reactie geeft Pon aan dat er op via Preownedshowroom nog geen auto is verkocht, maar dat er wel ‘veel gesprekken’ met geïnteresseerden zijn geweest. Ook zijn er al een paar concrete voorstellen gemaakt en zijn er afspraken ingepland voor een proefrit. Pon benadrukt dat live contact nog steeds de voorkeur heeft, maar dat het in deze corona-tijden de beste manier is om klanten te helpen.

Foto: preownedshowroom.nl.