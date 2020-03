De benzineprijs is heel laag, toch wordt er amper getankt

Het is een ‘verloren jaar voor pomphouders’, aldus voorzitter van branchevereniging BETA Ewout Klok.

Met een benzineprijs die maar blijft zakken, zou je denken dat iedereen nu zoveel mogelijk benzine gaat hamsteren. Toch blijkt dat – gek genoeg – niet het geval te zijn. Sterker nog, pomphouders zien een sterke terugval in hun omzet. Of, in de woorden van Ewout Klok: “Kom asjeblieft tanken, want het is heel bizar.”

Klok is voorzitter van BETA, een belangenvereniging voor tankstations, en pomphouder in Hoogeveen. In de BNR Nationale Autoshow zegt hij tegenover Meindert en Wouter dat hij bij zijn tankstation een terugval van ‘meer dan 50 procent’ ziet. Werknemers in de vitale sector komen nog wel langs. “Maar voor de rest rijdt er eigenlijk nauwelijks iemand.”

Werknemers naar huis

Normaal moeten tankhouders bij dergelijk lage brandstofprijzen iemand buiten laten staan om de drukte te kunnen regelen. Nu moeten tankhouders juist werknemers naar huis sturen. Brabant is ‘al helemaal dramatisch’. In Noord-Nederland zouden de problemen nog enigszins meevallen. Bemande tankstations doen het volgens Klok beter dan onbemande. Klinkt misschien wat gek. Aan de andere kant: bemande tankstations kunnen schoongemaakt worden.

De voorzitter benadrukt dat het in Nederland nog niet zo erg is als in Italië. Daar sluiten tankstations nu de deuren. Dat zou slecht uit kunnen pakken voor Nederland, zo stelt Klok. Dan zou bijvoorbeeld de bevoorrading stil komen te liggen. Wel vindt hij dat de overheid vaart moet maken met de uitwerking van eerder aangekondigde maatregelen. Zo is het volgens Klok onduidelijk hoe de eerder aangekondigde salarisbetalingen eruit gaan zien.

Verloren jaar

Al met al blijft 2020 ‘een verloren jaar voor de tankstations’, zo zegt Klok. “Omzet die nu wordt verloren, wordt later dit jaar niet meer ingehaald.” Tegelijkertijd kan het volgens de voorzitter ook erger: bevriende ondernemers in de kleding- en juweliersbranche hebben nu helemaal geen omzet.

