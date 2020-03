Renault: Ecclestone heeft de Formule 1 zwaar beschadigd

Sterke woorden uit de mond van Renault F1-baas Cyril Abiteboul.

De ‘budget cap’ voor de Formule 1-teams lijkt een makkelijke manier om het speelveld wat eerlijker te maken. Hoe groot je zak met geld is, maakt dan immers een stuk minder uit voor de winst. Een team als Renault – dat in het 2019-seizoen als vijfde eindigde – zou dan ook veel gebaat zijn bij zo’n ‘iedereen is gelijk’-systeem, toch?

Nou, zo ziet Renault F1-baas Cyril Abiteboul het niet. Sterker nog, tegenover Autocar noemt hij het ‘jammer’. “Ik vind het systeem niet leuk, maar het is wel nodig. Het is een fix die op een dag misschien vervangen kan worden door een ander systeem.”

Waarom hij het jammer vindt, wordt niet duidelijk in het artikel. Wel zegt hij geen andere oplossing te zien. “Ik zie geen andere manier om een systeem te repareren dat kapot is gemaakt tijdens de laatste ronde van het Concorde-overleg. Dat was geen overleg, maar bilaterale afspraken gemaakt door Bernie Ecclestone met een heel specifiek doel. Die hebben de sport zwaar beschadigd en de enige manier om de sport te repareren is financiële regulering.”

Met zijn kritiek richting Ecclestone, refereert Abiteboul volgens Autocar naar de deals die Ecclestone tien jaar geleden maakte met Ferrari, Mercedes en Red Bull. Die drie teams waren destijds ontevreden met hoe het ging bij F1 en dreigden zelfs af te splitsen van de Formule 1. Ecclestone ging toen in gesprek met de drie leden, waardoor hij de vereniging tussen die drie verbrak. Daardoor bleven de drie teams in de autosport.

In het artikel gaat Abiteboul ook in op de prestaties van het team in het 2019-seizoen. “Er is maar één woord voor: teleurstellend.” Hij hoopt – uiteraard – dat ze het in het komende seizoen beter gaan doen. “We verwachten niet te domineren, maar vechten voor podiumplekken is wel ons doel.”