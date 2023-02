Officieel: BMW X5M en X6M brengen primeur naar M-modellen

De dikste versies zijn er dan toch. BMW heeft de X5M en X6M aan het publiek gepresenteerd en ze hebben iets unieks.

Enkele weken geleden wisten we al te berichten dat BMW met een nieuwe X5 en X6 komt. In de comments werd er tamelijk positief gereageerd op de modellen. Toen ontbraken nog echter de M-versies. Sommige M-fans maakte zich al zorgen: komen de X-modellen wel in een M-variant? Jawel dus!

Nieuwe BMW X5 en X6 M

De komst van de vernieuwde X5 en X6 was best groot nieuws, want de nieuwe X’en komen allemaal met elektrische hulpaandrijving. Het blijkt dat het gehele gamma onder stroom komt te staan, inclusief de sportiefste varianten. En dat zijn natuurlijk de X5 en X6 Competition die enkel en alleen in mildhybride varianten komen.

De auto’s zien er dik uit. Maar BMW heeft zich wel ingehouden wat betreft de verschillen met de normale versies van het model. Niet zoals bij de M4 waar de M-versie enorme nieren heeft. Eerlijk gezegd ziet het er beschaafd, maar dik, uit. De M’s komen allemaal in de Competition trim en hebben eigen bumperwerk. We zien bijvoorbeeld aan de voorkant een zwarte grill met andere onderbumpers. Aan de achterkant zien we een andere diffuser met vier uitlaten.

Het interieur is ook onder handen genomen. Het dashboard is onder andere voorzien van een groot curved display. Het is een combo van een 12,3 inch bestuurdersdisplay en een infotainmentscherm van 14,9 inch. Natuurlijk kan je de cockpit verder aankleden met allerlei M logo’s.

Aandrijving

Zowel de vernieuwde X5 M als de X6 M worden dus standaard aangeboden in Competition-uitvoering en leveren elk 625 pk en 750 Nm aan koppel. Als we goed de boeken erbij pakken zien we dat dit hetzelfde piekvermogen is voor de huidige Competition-uitvoering. De krachtbron is dan ook hetzelfde gebleven. Het is nog steeds een 4.4-liter V8 met twee turbo’s, maar hij is nu gekoppeld aan een mild-hybride systeem. Dit is een primeur voor een BMW M-aandrijflijn.

Het mild-hybride systeem levert af en toe een boost van 12 pk en 200 Nm aan koppel, bijvoorbeeld tijdens acceleratie in het middenbereik. Die extra boost zorgt volgens BMW voor een merkbare verbetering van de vermogensafgifte.

Beide BMW’s komen met een 8-traps automaat. Nieuw op de bijgewerkte X5 M Competition en X6 M Competition zijn kortere overbrengingsverhoudingen in de eerste drie versnellingen, gekoppeld aan een grotere spreiding van de overbrengingsverhoudingen. Dit is gedaan om de efficiëntie van de motor te bevorderen.

De SUV’s doen het sprintje van 0-100 km/u in 3,9 seconden en een standaard begrensde topsnelheid van 250 km/u. Te langzaam? Kies dan voor het M Driver’s Package waarmee je 280 km/u kan halen.

Prijzen? Die hebben wij nog niet kunnen vinden. In de configurator kunnen wij wel de M60i xDrive vinden van 167.433,30 euro. Reken dus op een prijs ver hierboven, die ongetwijfeld zal beginnen met een 2.