Onthuld: de gevaarlijkste zitplaats in een auto

Alternatieve titel: de beste plaats om je schoonmoeder neer te zetten.

Of misschien niet! Uit keihard onderzoek van het VIAS-instituut (voorheen het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) blijkt namelijk dat de man of vrouw achter het stuur het meeste gevaar loopt bij een ongeluk. Jawel! Veelal wordt gedacht dat de persoon op de passagiersstoel naast de bestuurder het meeste risico loopt, waardoor de plek in de volksmond ook wel de ‘dodemanspositie’ wordt genoemd.

Hierachter schuilt een even simpele als cynische logica: de gedachte is dat als de bestuurder geconfronteerd wordt met opdoemend gevaar, het overlevingsinstinct het beslissingsproces overneemt. In een ultieme doch van meet af aan gedoemde poging het vege lijf te redden, zal de bestuurder een poging doen alsnog het aanstormende object te ontwijken, zonder erg dat de passagier daarbij gepromoveerd wordt tot kreukelzone.

Volgens de VIAS is dit echter allemaal nonsense. Juist de persoon achter het stuur heeft tegenwoordig het meeste kans dood te gaan bij een crash. Deze kans is 37 procent hoger dan het sterfrisico van de passagier naast de bestuurder en zelfs 47 procent hoger dan passagiers op de achterbank. Nog meer schokkend nieuws: het veiligst van alle plaatsen is de plek middenachter. Mits er een driepuntsgordel aanwezig is tenminste. Ten opzichte van je mede-achterbankers heb je als middelste 25 procent betere kansen om een crash te overleven. Houd dat in gedachte voor de volgende keer dat je wederom gedwongen wordt ‘bitch te riden’ (uitleg: link) na een avond stappen met je matties. Nee, het is niet comfortabel, maar als het bloed later uit de slagaders van je matties gutst, lach jíj iedereen uit. Ha! Dat zal ze leren. (via hln.be)



Image-Credit: crash uit het archief