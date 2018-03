Panini! Ferrari 488 legt het loodje in Utrecht

Not again...

Het lijkt een ware uitdaging om een Ferrari binnen de lijntjes te houden op ’s Lands wegen. De bestuurders van deze 360, deze California en deze 458 zijn daar op de harde manier achter gekomen. Vandaag is die lijst helaas uitgebreid: een Ferrari 488 GTB (rijtest) toucheerde met een Opel Astra en het resultaat is te zien.

Gelukkig is het voornamelijk materiële schade, beide bestuurders zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De materiële schade valt echter niet mee, al hoeft dat tegenwoordig geen probleem te zijn. Het ongeluk vond plaats op de Herculesweg in Utrecht. De Astra kwam van een parkeerterrein afrijden, hierbij zag de bestuurder de Ferrari over het hoofd en boem. Bussen moesten omrijden en de politie moest het verkeer omleiden. Al met al natuurlijk doodzonde van de 488, maar zoals menig reaguurder zou zeggen: hij werd in ieder geval gebruikt.

Image credit: GinoPress.