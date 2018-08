Lewis Hamilton is soms een beetje onzeker

Zoals het een echte diva betaamt.

De publieke wijsheid geldt dat honden vaak op hun bazen lijken. Zou dat ook gelden voor F1-auto’s? De Mercedes van dit en vooral vorig jaar staat/stond enigszins bekend als een auto met de nodige nukken. Bloedsnel als het allemaal op rolletjes loopt, niet te genieten als het even niet gaat. Precies zoals Lewis Hamilton zelf dus. De vegetarische dramakoning heeft de volgende stap gezet naar zijn coming out het zijn van de ideale, moderne, politiek correcte sportrobot, door zijn onzekerheden over zijn fysiek met ons te delen.

Lewis zegt namelijk dat de afgelopen jaren wat minder zwaar is dan hij eigenlijk zou willen zijn. Aan een kant schrijft hij daar deels zijn titel van vorig jaar aan toe, aan de andere kant zou Lewis graag wat meer spier willen hebben. De beste man is echter inconsequenter dan een vrouw op dit vlak, want onlangs postte hij op Insatgram dat hij wat ‘chubbier’ is dan hij zou willen. Wat is het nu Lewis, make your mind up!

LH44 geeft in ieder geval aan uit te kijken naar de regels van volgend jaar. De FIA voert dan namelijk maatregelen door waardoor grote en zware coureurs zo min mogelijk benadeeld worden ten opzichte van kleine schriele coureurs met betrekking tot hun fysiek. Hoe een en ander in zijn werk gaat lees je HIER. Lil’ is van plan wat meer te gaan eten en de sportschool op te zoeken voor die betere gainzzz. Binnen bepaalde grenzen uiteraard, want extra massa boven het middel zou het zwaartepunt van de auto dan weer negatief beïnvloeden.

We verwachten dan ook dat de Brit vooral veel leg days en core oefeningen zal gaan doen. Want, zoals de ham-vermijdende HAM wil benadrukken: hij heeft wel een sixpack, maar het kan nog wat geblokter. Toch wil hij zijn fans meegeven dat ze zich volgend jaar niet slecht hoeven te voelen als hij zijn nieuwe wasbordje op de gramz showt, want alles wat je op internet ziet is nep en gefotoshopped, aldus Doutzen LH44:

What I think it demonstrates is that, particularly on social media and that is a problem the world has, we all see people in the limelight looking a certain way. Because they have got a filter on, you don’t get a true representation or feeling of who that person is. I wake up sometimes and definitely have my insecurities. I have a six-pack but it’s not as good as I like. There are certain things I have insecurities about, just like I’m sure every single person here would have insecurities, as do all those people that you might see on social media that look perfect.

You go girl! Misschien kan Lewis samen met Max naar de gym voor die betere Rico Verhoeven-look. (via autosport.com)

Image-Credit: geinig plaatje via reddit