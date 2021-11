Is deze 322 km/u snelle coupe SUV wel te pruimen?

Deze premium coupe SUV kan meer dan 322 km/u halen, dat is dan wel weer gaaf.

De SsangYong Actyon was een van de eerste in zijn soort: een SUV met een aflopende daklijn. De combinatie was bizar en ridicuul. Waarom zou je een coupe SUV willen maken? Je combineert dan de krappe interieurruimte van een coupé met de dynamische eigenschappen van een SUV. Dat kan toch nooit werken?

Dat deed het ook niet. De SsangYong Actyon was zo populair als suikervrij eetbaar ondergoed. Maar, met een flinke premium-saus bleek het wél een populaire variant. Dat bewees de BMW X6. Concurrenten als Audi (Q8), Mercedes (GLE Coupé) en Porsche (Cayenne Coupé) hebben het idee ook toegepast.

Coupé SUV

De laatste toevoeging in dat illustere rijtje is wellicht deze Mullen Five. Mullen is een Amerikaans bedrijf dat de auto in de VS ontwikkeld heeft en daar ook wil gaan bouwen. Het is overduidelijk een coupé SUV: een hoge auto met een lage daklijn.

Uiteraard is de Mullen Five voorzien van de nodige gadgets die niet zouden misstaan in een James Bond-film. Zo zit er active noise cancellation in alsmede gezichtsherkenning. Het interieur van de concept ziet er op zich behoorlijk productierijp uit. Ja, het is is minimalistisch. Tesla toont al jaren aan dat dat een USP kan zijn.

322 km/u!

Ten slotte de techniek. De Mullen Five heeft een 95 kWh-batterij. De motor is elektrisch, maar er wordt niet gezegd hoeveel vermogen of koppel deze levert. Wel dat je op een volle lading dik 520 km moet kunnen halen. Een lege accu kun je in 18 minuten snelladen naar 80%.

Van 0-96 km/u sprinten is in 3,2 seconden achter de rug. Er komt ook een snelle versie, heel gepast ‘RS’ genaamd. Deze kan in 1,9 seconden naar de 96 km/u accelereren. De topsnelheid moet meer dan 322 km/u bedragen. Prijzen vanaf 55.000 dollar voor de instapper. Uiteraard zijn we erg benieuwd naar het productiemodel en of die sterke prijs-prestatieverhouding behouden blijft!