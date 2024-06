Ondernemers proberen Fremantle Highway BMW’s te verkopen

BMW wil via de rechter voorkomen dat BMW’s die op de Fremantle Highway hebben gestaan alsnog worden verkocht.

Weet je nog, in de zomer van 2023 vloog een schip boven de waddeneilanden in de fik. Aan boord waren duizenden auto’s, waarvan een deel elektrisch. Het schip werd naar de Nederlandse kust gebracht. Daarna volgde de gigantische klus om al die duizenden auto’s te lossen.

Een deel van die voertuigen zijn in vlammen opgegaan. Er zaten echter ook auto’s tussen die niet of nauwelijks schade hebben opgelopen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ook deze auto’s niet veilig zijn, ook al zie je er aan de buitenkant niets aan. Onder andere BMW heeft de conclusie getrokken dat de voertuigen in de shredder moeten.

Nu zijn er een stel ondernemers van Rotterdamse bedrijven die via een tussenhandelaar de auto’s van een Taiwanees verzekeringsbedrijf hebben gekocht. De zaak ligt bij de rechter, want BMW wil voorkomen dat de ondernemers de auto’s gaan verkopen aan (nietsvermoedende) consumenten. Vernietigen, niet verkopen is de boodschap van BMW.

Ze hadden alleen een beetje roetschade, aldus de advocaat van de ondernemers. Kan zo wezen zeggen ze bij BMW, maar de auto’s hebben blootgestaan aan ongebruikelijke omstandigheden. Namelijk een megabrand op een schip.

Het laatste wat BMW wil is dat een persoon een i4 koopt die op de Fremantle Highway heeft gestaan en later alsnog problemen krijgt. De conclusie was niet voor niets dat de voertuigen gesloopt moeten worden.

260 auto’s

Het gaat om 260 BMW’s die door de ondernemers zijn opgekocht. De handelaren denken er natuurlijk een slaatje uit te slaan. De auto’s werden vermoedelijk goedkoper aangeboden dan gebruikelijk is. Ik durf te wedden dat geen van allen van plan waren netjes in de advertentietekst te zetten dat het een Fremantle Highway BMW betreft. Want dan rennen consumenten gillend weg.

Als compromis stelden de ondernemers voor om de auto’s buiten Europa te verkopen, zo zou reputatieschade van BMW voorkomen worden. De Duitse autofabrikant voelt daar niets voor en wil de voertuigen vernietigen. De rechter doet op 15 juli uitspraak in deze zaak.