VinFast kondigt Nederlandse prijzen aan

VinFast kiest voor een constructie die aan Renault doet denken, dit zijn de Nederlandse prijzen.

Niet alleen China heeft Europa ontdekt als het gaat om de lancering van elektrische auto’s. Ook het Vietnamese VinFast komt er nog dit jaar aan. Het merk lanceert met de VF 8 en VF 9 meteen twee modellen. De Nederlandse prijzen van de Vinfast auto’s zijn bekendgemaakt, al is er een twist.

De twist zit hem in het feit dat VinFast kiest voor een constructie die doet denken aan Renault. Enkele jaren geleden kon je de Renault Zoe in combinatie met accuhuur. Later stopten de Fransen met deze constructie. VinFast ziet er wel brood in met de VF 8 en VF 9.

Eerst nog even een korte opfrisser over deze modellen. Beide auto’s zijn een SUV, waarvan de VF 9 de grootste is van de twee. Met een lengte van meer dan vijf meter misschien wel te groot voor Nederlandse begrippen. De VF 8 is met een lengte van 4,7 meter wat meer te behappen.

Beide modellen komen met twee pakketten op de markt. Daarvan heeft de VF 8 een bruikbare capaciteit van 87,7 kWh en de VF 9 een capaciteit van maximaal 123 kWh. De WLTP-actieradius van de VF 8 is maximaal 471 kilometer. Met de VF 9 moet je maximaal 594 kilometer ver kunnen komen.

VinFast prijzen

En dan de Nederlandse prijzen van VinFast. Om goed te kunnen concurreren met al die andere EV’s is er gekozen voor koop in combinatie met accuhuur. De aanschafprijzen van de auto’s zijn als volgt:

VinFast VF 8 Eco 82,2 kWh 420 km – € 44.350

VF 8 Eco 87,7 kWh 471 km – € 44.650

VF 8 Plus 82,2 kWh 420 km – € 51.350

VF 8 Plus 87,7 kWh 471 km – € 51.650

VinFast VF 9 Eco 92 kWh 438 km – € 59.200

VF 9 Eco 123 kWh 594 km – € 59.650

VF 9 Plus 92 kWh 438 km – € 64.200

VF 9 Plus 123 kWh 594 km € 64.650

Accuhuur abonnement

Bij al deze prijzen zit de accu er dus nog niet bij inbegrepen. Er komen twee abonnementsvormen onder de naam Fixed en Flexible. Met Fixed heb je geen kilometerbeperking. Het Flexible Package heeft wel een beperking van maximaal 500 kilometer. VinFast zegt binnenkort met meer details te komen. De prijzen voor de abonnementen zijn als volgt.

Fixed – € 120 per maand

Flexible – € 150 per maand

Die prijzen komen dus bovenop de eenmalige aanschaf. Naast huur van de accu is ook al het onderhoud, reparaties en eventuele vervanging van het accupakket bij de prijs inbegrepen.