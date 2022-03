Ferrari F8 niet bestelbaar, ook voor niet-Russen

De Ferrari F8 is niet bestelbaar. Zal Rowen Hèze daar een mooi nummer over kunnen zingen?

Sommige keuzes zijn ook achteraf lastig te bevatten. Waarom zou je de Arjen Robben wisselen voor Paul Bosvelt? Waarom kreeg de Alfa 159 geen opvolger? En waarom is de Ferrari F8 niet bestelbaar?

Want dat is namelijk het geval, volgens Auto News Europe. Op dit moment is de Ferrari F8 Tributo de meest populaire Ferrari. Erg knap, want stiekem is de F8 Tributo best oud. De F8 is namelijk een doorontwikkelde 488 GTB, dat op zijn beurt weer een doorontwikkelde 458 Italia is. Ondanks de ietwat verouderde basis van de sportauto, stegen de verkopen van dit model met 34,9 procent!

Ferrari F8 niet bestelbaar

Nu betekent verouderd bij een sportwagen overigens niet altijd slechter. In veel gevallen zijn die leuker om te rijden. Modernere sportwagens zijn vaak schoner, maar ook zwaarder en klinken veel minder goed. Mocht je denken dat het alleen om de F8 Tributo (de coupé) gaat, hebben we slecht nieuws. Ook de F8 Spider is niet meer te bestellen.

De reden lijkt vrij simpel te zijn: ze zijn uitverkocht. De Ferrari F8 Tributo werd namelijk in 2019 onthuld en zal tot 2023 uitgeleverd worden. Waarschijnlijk zitten alle orderboeken helemaal vol.

Of de Ferrari F8 Tributo een opvolger krijgt, valt nog te bezien. In principe zijn er al twee opvolgers op dit moment. Ietsje hoger dan de F8 Tributo staat de SF-90 en ietsje eronder de 296 GTB. Ondanks dat Ferrari een uitzondering heeft qua CO2-uitstoot, zullen ze wel degelijk hun best moeten doen om de uitstoot van hun producten te beperken.

Downsizing

In het geval van downsizing zou dit kunnen betekenen dat Ferrari de F8 gaat ontdoen van twee cilinders, waarmee je behoorlijk dicht in het vaarwater komt van de 296 GTB. Die auto is daarentegen nog wel bestelbaar.

Er zullen zeker niet te weinig Ferrari’s in de showrooms staan. Naast de 296 GTB (coupé en Spider) en de SF-90 zijn daar ook nog de Roma en California, als je per se een Ferrari met V8 wil. later dit jaar verwachten we de Purosangue SUV. Ondanks dat dat een vrij discutabel model, zal het qua verkoopcijfers ongetwijfeld een succes worden.

