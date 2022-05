Viaplay doet het veel beter dan F1 TV in Nederland

Het nieuwe Viaplay wint het van F1 TV in Nederland. Waarom zou dat zijn?

Voorlopig mag Viaplay niet ontevreden zijn. De dienst heeft keiharde concurrentie van het goedkopere F1 TV. Toch trekt de streamingdienst van het Scandinavische NENT voorlopig aan het langste eind.

Misschien dat het (tijdelijk) ontbreken van Nederlands commentaar op F1 TV een reden is dat Viaplay populairder is. Of vanwege de voor- en nabeschouwing met Nederlandse koppen in plaats van het internationale karakter van F1 TV. Desalniettemin doet Viaplay het behoorlijk goed onder liefhebbers van Formule 1, blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Volgens het onderzoeksbureau hebben ongeveer zeven procent van de Nederlandse huishoudens een abonnement op Viaplay. Het aandeel zou met één procent voor F1 TV een stuk lager liggen. Dat komt neer op iets meer dan een half miljoen huishoudens afstemmen via Viaplay en zo’n 75.000 huishoudens op F1 TV.

Viaplay is dankzij een samenwerking met KPN en Ziggo ook makkelijker te ontvangen in de huiskamer. Een grote groep zal het gewoon prettig vinden om de televisie aan te zetten en niet verder na te denken. Voor F1 TV is iets meer nodig. Een Chromecast bijvoorbeeld om de service via een app op je televisie te kijken. Of een HDMI-kabel in je laptop prikken.

Daar staat wel een prijsverschil tegenover. Een abonnement op Viaplay kost zonder kortingen 9,99 euro per maand. F1 TV is met 5,41 euro per maand een stuk goedkoper.