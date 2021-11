Opsporing Verzocht vraagt de hulp van echte autokenners

Ha. Dat scheelt. Hier op Autoblog zitten louter echte autokenners. Laten we dus eens kijken of we Opsporing Verzocht kunnen helpen!

De aanleiding van dit bericht is een minder vrolijke dan waar we normaal gesproken op hopen. Het gaat namelijk om een zaak in Opsporing Verzocht waarin een 72-jarige man uit Berkhout is doodgeschoten door (waarschijnlijk) een bende overvallers.

Zij kwamen in de nacht van 13 op 14 juni jongstleden bij de man aan de deur en wat er toen is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat de 72-jarige man de ontmoeting met de bende niet heeft overleefd.

De groep is gefilmd toen ze na de overval bij het huis van de man wegreden. Om duidelijk te hebben wie de daders precies zijn en of ze nog meer zaken op hun kerfstok hebben, is de politie op zoek naar antwoorden.

In welke auto reden de overvallers?

Er zijn camerabeelden gemaakt, maar die zijn helaas niet heel scherp. Sterker, de beelden zijn zó onscherp, dat ze bij Opsporing Verzocht niet konden zien in wat voor auto de vermoedelijke daders reden.

En daar komen wij autokenners in beeld. Spreekwoordelijk dan, want ik mag toch hopen dat het niet een van onze lezers is die écht op de beelden staat. Laten wij onze kennis van de automobiel eens proberen om te zetten in iets positiefs en de politie te hulp schieten.

De auto waar het om gaat is erg moeilijk te herkennen. Sterker, ondergetekende ziet niet eens of het een sedan is, of een hatchback. Hij lijkt zwart van kleur, maar ook dat is allerminst zeker.

De beloning is een virtuele knuffel en dito taart

Voor die beloning doe jij je best wel natuurlijk hè? Nee, gekkigheid, we dienen er een hoger doel mee. Hoe mooi zou het zijn als wij als autobloggebruikers en autokenners de politie een dienst kunnen verlenen en wellicht een bende laffe overvallers achter de tralies weten te krijgen.

En als laatste de gebruikelijke waarschuwing; mocht je de auto in kwestie herkennen, ga dan niet zelf op de inzittenden af. Bel de politie en zij zullen met het gajes afrekenen.

Mede namens Opsporing Verzocht, dank voor de hulp!

Met dank aan O. Kropff voor de tip!