Onze jongens krijgen dikke dieselquads van eigen bodem

Onze jongens (m/v) mogen spoedig op zoek naar bermbommen in Verweggistan op deze kekke squads.

In the army! Kijk, je kan natuurlijk gaan voor een saaie kantoorbaan, maar als je op zoek bent naar wat avontuur is een baan bij het leger natuurlijk veel spannender. Lekker een beetje de wereld over reizen en toeslagen innen voor buitenlandse dienst, niks mis mee. Het enige nadeel van in het Nederlandse leger gaan, is natuurlijk dat je speelbal bent van de Nederlandse politiek. Als een of andere terrorist je onder schot neemt, moet je dus eerst even in drievoud formulieren indienen voordat je zelf je proppenschieter mag gebruiken.

Maar goed, meestal komt het gelukkig zover niet natuurlijk en ben je vooral bezig met door de bossen tijgeren terwijl je ‘BIEM!’ roept om het gebrek aan ammunitie te verbloemen en een beetje offroaden. Eigenlijk is elke dag een vrijgezellenfeest, alleen dan zonder het nachtelijke entertainment. En zonder de melancholie die je voelt omdat je een van je matties de fout van zijn leven ziet maken.

Onze boys (m/v) mogen zich inmiddels verheugen op nieuwe toys. Defensie heeft namelijk bekendgemaakt dat het 249 dieselquads besteld heeft (MDQ). De nieuwe units kunnen zowel in als onder een Chinook-helicopter vervoerd worden. Dat is praktisch voor grondtroepen.

Het nieuwe voertuig was aanvankelijk bestemd voor het optreden van Nederlandse special operation forces in missiegebieden. Maar Defensie heeft de gebruikersgroep inmiddels uitgebreid. Ook 11 Luchtmobiele Brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers krijgen de MDQ. De quads worden gebouwd door het bedrijf Defenture BV en worden ontworpen naar militaire specificaties. Ik zou er echter alsnog niet op een IED mee willen rijden…