Uitslag Formule E: ePrix van Duitsland 3

De tijd vliegt voorbij, het is alweer tijd voor de ePrix van Duitsland 3.

Time flies when you’re having fun. De mussen vallen intussen van het dak, maar in de autosport wordt er nog heftig om posities gestreden. In de Formule E zetten ze er extra vaart achter. Aanvankelijk werd het seizoen bijna geschrapt, maar in plaats daarvan hebben we nu een bijzondere race week van driemaal twee races, allemaal op Tempelhof in Berlijn.

We hebben de ePrix van Duitsland 1 en ePrix van Duitsland 2 al achter de rug. Beide races werden gewonnen door DS Techeetah-coureur Da Costa. De Portugees staat soeverein aan kop in het klassement. Het zijn nog geen Hamilton-esque situatie, maar tot op heden kan hij vrij onngehinderd zijn titel pakken. Dat komt ook omdat de rest enorm dicht bij elkaar zit en de kansen over en weer benut worden. Gaat dat ook het geval zijn deze race?

Kwalificatie:

Nee, deze race wordt lastig voor Da Costa, want hij start vanaf P9. Zijn teamgenoot Vergne (die nogal moeite had de eerste twee races in Berlijn) is overduidelijk beter in vorm en heeft de pole positie te pakken. Maximilian Günther staat P2 en de Belg d’Ambrosio staat derde. Op P4 nóg een Belg: Stoffel Vandoorne. De best geklasseerde Nederland is Robin Frijns op P6. Nyck de Vries zal de race vanaf P8 aanvangen.

Start

En de ePrix van Duitsland 3 is gestart! Zo makkelijk als Da Costa vorige race wegreed, zo makkelijk komt Vergne weg. Hij pakt meteen een kleine voorsprong. d’Ambrosio en Lynn staan P2 en P4, erg knap. Het valt toch bezien of ze de Mahindra’s ook op die plaatsen kunnen houden. Op P5 klopt Robin Frijns aan de deur van Lynn. Na drie ronden pakt Günther plaats 2. Opvallend, want vorige race was hij nergens te bekennen. In de vijfde ronde gaat Frijns voorbij aan Lynn. De Nederlander staat vierde. De Vries is teruggevallen naar de veertiende plaats.

Mid race

Drama! Neel Jani en Sette Camara staan stil op de baan met een hoop brokstukken eromheen. Beide coureurs zijn allebei slachtoffer, zonder elkaar geraakt te hebben. Jani en Sette Camara kunnen beiden hun weg niet vervolgen. Er volgt direct een gele vlag en de Safety Car rijdt naar buiten. De ‘schuldige’ blijkt een wel heel erg enthousiaste Sims (Jaguar) te zijn. Het zal even duren voordat alle troep van de baan is. Calado (in de andere Jaguar) heeft tijdens de schermutseling schade opgelopen.

Wanneer de BMW i8 Spyder (de Safety Car) van de baan verdwijnt, is er eindelijk een herstart. Günther gaat er vol voor en valt Vergne direct aan. Helaas voor de Duitser maakt hij een foutje waardoor hij terugvalt naar P4. Frijns staat derde, maar wordt direct weer teruggepakt door Günther, dankzij de Attack Mode. Deze pakt Frijns twee ronden later. Van de top 3 kan de Nederlander het langst doorrijden met iets meer vermogen. Vandoorne moet de pits in vanwege een lekke achterband. Balen voor de Belg.

Vergne en Günther maken er een leuk spektakel van. De Fransman en Duitser staan 1 en 2. Robin Frijns volgt op gepaste afstand. De Vries staat elfde en probeert Rene Rast (Audi Schaeffler) van zich af te houden.

Finish

Dan zijn we aanbelandt bij de slotfase. Vergne en Günther staan alsnog ver voor Frijns, maar de Nederlander heeft een troef achter de hand: hij heeft aanzienlijk meer ‘sap’ in de accu. Iets wat hem later nog van pas kan komen, alhoewel het gat zo’n 5 seconden is.

Ondertussen zet Günther maximale druk op Vergne en met 4 minuten te gaan verschalkt de Duitser ‘m. In de tussentijd maakt Frijns stappen en rijdt hij voorzichtig richting Vergne. Zit een P2 erin voor de Nederlander? Over Nederlanders gesproken, De Vries is inmiddels ‘opgeklommen’ naar de tiende positie.

Dan de slotfase van de race. Nog twee ronden te gaan. Frijns maakt gebruik van zijn extra energie en steekt vrij eenvoudig Vergne voorbij. Maar het wordt nog erger: Da Costa is stilletjes opgeklommen naar P4 en Vergne ziet zijn teamgenoot in de spiegels. In de laatste ronde zet Frijns enorm veel druk en komt hij dichtbij, maar komt hij net een tiende tekort op Günther, die de race wint. Een uiterst solide prestatie van Robin Frijns!

Uitslag van Formule E: ePrix van Duitsland 3: