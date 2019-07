Waarom dit NL wapentuig op een raceauto mikt

Soort van.

Wat je op bovenstaande foto ziet is de Forze. Nee, dat is niet het wapen rechts op de foto, want dat is een Patriot Launcher. Als je de lont ervan aansteekt vuurt ‘ie Thierry Baudet en Geert Wilders op de vijand af. Maar de Forze is de auto met roze BWT-livery links op de foto. Deze is gemaakt door de TU Delft om ingezet te worden tijdens de Dutch Supercar Challenge in Zandvoort (13 en 14 juli) en tijdens de Gamma Racing Days op het TT Assen Circuit (17 en 18 augustus). De Forze lijkt op een ‘conventionele’ LMP2-auto, maar onder de kap huist een brandstofcel die waterstof snoept.

Bij de ontwikkeling van de auto liep het team telkens als het écht wilde gaan testen op een circuit echter telkens tegen wat technische mankementen aan. En nu de races steeds dichterbij kwamen, bleken ’s lands circuit volledig volgeboekt te zijn. Wellicht geïnspireerd door TopGear en races op vliegvelden, besloot projectleider Zhi Wei Cai Defensie op te bellen om te vragen of zij nog ergens een stukje asfalt ter beschikking konden stelden. Enigszins tot Cai’s verbazing, bleek dat geen enkel probleem te zijn.

Als inspiratie om harder te gaan had Defensie er wat wapentuig bijgehaald om de test te voorzien van de juiste ambiance. De Forze begreep de boodschap en werkte de test zonder problemen af. Het ‘rechte stuk’ was zelfs lang genoeg om tot topsnelheid te accelereren en de energiebuffer volledig vol te laden door regeneratief te remmen tot stilstand. Het ding is dus klaar voor de strijd. Hopelijk. Net als onze troepen. HOOOOAAHH!