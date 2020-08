Dit is de goedkoopste auto met stoelventilatie op Marktplaats

Voor slechts 1.550 Euro stap jij in de koele zetel van de goedkoopste auto met stoelventilatie op Marktplaats.

Het is zomer en lekker warm buiten. Ik houd er zelf wel van, maar er zitten ook nadelen aan. Je bent vrij snel moe als je activiteiten ontplooit en je zweet meer dan de spreekwoordelijke vrouw van lichte zeden in de kerk. Gelukkig hebben auto’s daar tegenwoordig een paar behulpzame hulpmiddelen voor. Sinds midden jaren ’90 hebben de meeste C-segmenters airco. Meer recent wordt ook stoelventilatie meer gemeengoed.

Desalniettemin is zo’n gekoelde stoel nog steeds wel een beetje een luxe item. Vooral op peperdure bakken is het standaard of in ieder geval optioneel verkrijgbaar. Met een kleinere beurs moet je dus naar een okkazie uitwijken. Maar ja, hoe verder je terug kijkt in de tijd, hoe minder auto’s stoelventilatie hadden. Wat is eigenlijk de goedkoopste auto die je kan kopen waar je in deze dagen niet uitstapt als een ijsbeer in de tropen?

Om dat uit te zoeken, toogden we andermaal naar de occasion-sectie van Marktplaats. Dit keer niet om specifiek naar een merk of model te zoeken, maar om de gewenste optie ‘stoelventilatie’ aan te vinken. Het resulterende lijstje geselecteerd op de Nederlandse manier levert een gemêleerd beeld op. Veel oude Mercs, maar ook hier en daar een verdwaalde Opel of Nissan. De aller aller goedkoopste is echter een Mercedes W220 S320 uit 1999 met ruim drie ton op de klok.

De W220 volgde in 1998 de legendarische W140 op. Als vaandeldrager van het traditionele Mercedes-gamma gaf de W220 de toon aan voor wat er daarna zoal uit Stuttgart zou komen. Echt blij werden velen daar niet van. Het iconische, hoekige design maakte plaats voor ronde vormen die veelal snel wegroestten.

Ook dit exemplaar heeft wat last van dat laatste, getuige het smaakvolle stukje Duct Tape op het spatscherm rechtsachter. Maar ach, het rijdt kennelijk nog. En je hebt dus die geventileerde stoelen, dus je stapt nooit meer uit. Althans, als ze nog werken natuurlijk. Bij interesse mag je de verkoper van deze S bellen, maar alleen als je het geld hebt en het van je vrouw ook mag. Koop dan?