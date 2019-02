Ook Abarth komt met heet nieuws voor Genève

FCA is lekker bezig vanavond.

Ze hebben zin in Genève, daarbij bij FCA. Het merk kondigde net een paar updates en nieuwe versies aan van diverse Alfa Romeo’s. Maar FCA heeft meer nieuws in het vat. In dit geval gaat het om Abarth, de afdeling van snelle Fiats. Goed nieuws: het gaat om extra leuke uitvoeringen.

Abarth 124 Rally Tribute

We beginnen met het leukste nieuws. Abarth introduceert namelijk een speciale variant van de 124 Spider, de 124 ‘Rally Tributo’. De auto is een eerbetoon aan de Abarth 124 Spider die mee doet aan het R-GT kampioenschap. Zo zien wie op de voorschermen speciale badges prijken en krijg je een plakaatje in het interieur dat vertelt hoe zeldzaam deze Abarth is. Er worden er namelijk slechts 124 stuks van gebouwd. Er is keuze uit twee kleuren: Turini White en Costa Brava Red. In beide gevallen is de auto uitgerust met een matzwarte motorkap en achterklep. Op motorisch gebied veranderd er niet zoveel, helaas. Je zult het moeten doen met de 1.4 MultiAir met 170 pk en 250 Nm. Dat wil niet zeggen dat je geen extra hardware krijgt die het rijden een beetje leuker maakt. Zo heeft de 124 Rally Tribute de beschikking over ultralichte 17″ wielen in het wit, een ‘Record Monza’-uitlaat en remgerij van de firma Brembo.

Abarth 595 esseesse

Het andere nieuwtje van Abarth is de 595 essenesse. Ondanks de schattige looks, heeft deze Abarth méér vermogen dan de 124 Rally Special. In deze auto levert de MultiAir namelijk maar liefst 180 pk. Ook hier zien we een setje remmen van Brembo met geperforeerde schijven voor en geventileerde schijven achter. Andere mechanische upgrades zijn een Akrapovic sportuitlaat en Koni FSD dempers op de achteras. In het interieur zien we dikke sportkuipen en wederom overal badges. Ditmaal met ‘Abarth 70’, om de zeventigste verjaardag van de tuner te vieren.

Of de auto’s naar Nederland komen en wat dit lekkers gaat kosten, is niet bekend. Beide auto’s maken hun debuut op de Salon van Genève.