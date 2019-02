Oettinger bouwt eindelijk de ultieme GTI

Het heeft even geduurd.

Er zijn onnoemelijk veel verschillende snelle Golfjes van de huidige (de zevende) generatie. In principe heb je aan de Golf GTI meer dan voldoende. Maar voor de mensen die net dat beetje meer wensen, heeft Volkswagen een hele hoop modellen in de aanbieding (gehad). Denk aan de GTI Performance, de Club Sport, de Golf R en de Golf TCR. Met name bij die laatste hadden wij iets meer spektakel verwacht. Niet dat het een slechte auto is. Integendeel. Het probleem is dat Volkswagen te braaf is. Men had destijds het plan om de Golf R400 te lanceren. De auto was zo goed als productierijp. Echter gooide dieselgate roet (pun intended) in het eten.

Gelukkig kunnen we rekenen op een schare tuners die met iets extreems komen. Ditmaal komt het nieuws van een van de oudste Volkswagen tuners: Oettinger. Op basis van de Golf GTI en de Golf R heeft de Duitse tuner twee extreme Golfjes gebouwd. De witte (met nummer 001) is gebaseerd op de Golf GTI, maar heeft in dit geval 360 pk. Omdat het een GTI is, is de auto uiteraard voorzien van voorwielaandrijving. Het rode exemplaar is gebaseerd op de Golf R. Deze heeft de beschikking over vierwielaandrijving. Niet alleen dat, de Golf R heeft ook een sterkere variant van de 2.0 TSI motor, waardoor er meer vermogen uit te halen valt. Oettinger is lekker bezig geweest, want ze kwamen uit op 500 pk!

Ondanks dat was het absoluut niet de bedoeling om slechts snel te zijn in een rechte lijn. Bij beide auto’s is het onderstel zwaar aangepast. Naast een 80 mm grotere spoorbreedte staat de auto ook lager op zijn wielen. Beide auto’s zijn voorzien van 380 mm grote remschijven aan de voorkant. Op een Golf. Ook is het interieur grotendeels gestript en is er een rolkooi aanwezig. De bodykit, afgeleid van de race-Golfjes, kost bijna 10 mille. De achterspoiler gaat je 1.400 euro kosten.