Deze M3 met Alpina turbomotor: heiligschennis of wel?

Een M3 met Alpina turbomotor is wel lekker exclusief.

De BMW M3 van de E30-generatie is een van de meest legendarische auto’s, want het is een homologatiespecial waarvan de competitie-auto extreem succesvol was. Het was tevens een van de eerste M-modellen (na de M1, M5 en M635CSI) en voor velen nog altijd de ultieme rijdersauto.

Uiteraard romantiseren we het natuurlijk veel te veel. Ten eerste: M3’s zijn traag. Als Sport Evo gaat het nog wel en snelheid is niet het belangrijkste, maar een beetje potente diesel hatchback kun je niet bijhouden. Ook vergeten we graag dat het een commerciële ramp was: de auto was nauwelijks aan de straatstenen kwijt te raken, want de auto was veel te duur voor wat je ervoor terug kreeg.

Want je moest flink bijbetalen voor een M3 ten opzichte van een 325i en die laatste had dan ook nog eens een zescilinder. De MH3 3.5 Turbo van Manhart Classic Cars zet echter een hoop recht.

M3 met Alpina turbomotor

Zoals de naam doet vermoeden heb je geen amechtig hijgende 2.3 viercilinder, maar een 3.5 liter (zes-in-lijn) mét turbo. De motor is afkomstig uit een Alpina B7 S Turbo van de E28-generatie (je weet wel, die 6 Serie).

Manhart heeft vervolgens de handgebouwde motor voorzien van een turbo-upgrade en een grotere intercooler, plus een nieuwe sportuitlaat. Het resultaat is maar liefst 405 pk en 635 Nm. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Uiteraard gaat de aandrijving naar achteren, met een sperdifferentieel tussen op de achteras.

Om te zorgen dat de boel weer op tijd stil staan, zijn er Brembo’s klauwen met vier zuigers en 13 inch schijven, dat is precies 330 mm. Achter zijn de klauwen origineel, maar zijn er wel gegroefde schijven. Voor een betere wegligging is er een H&R schroefset die je naar smaak kunt afstellen in hoogte.

Niet helemaal period correct

Tenslotte even het uiterlijk. Dit is natuurlijk heel erg persoonlijk en iedereen moet doen wat die tof vind. Eerlijk is eerlijk, een Manhart ziet er in het echt heel erg tof uit. Het heeft wel een beetje die Alpina-vibe, maar op een klassieker werkt het ietsje minder. Bij een auto als de E30 zij die wielen te groot en te modern.

Ook is een matte lak iets dat van 2006 tot 2008 in was, dat kan nu echt niet meer. Stel je deze auto voor in het zwart metallic, met period-correcte Ronals eronder. Dan zou die helemaal af zijn.

Gelukkig is dat ongetwijfeld mogelijk. Aan andere kant: deze dikke BMW is de grootst rijdende middelvinger naar al die OEM-apostelen die hun 318i M-Sport M-Performance helemaal standaard houden omdat God het zo heeft bedoeld.

Het is overigens niet de eerste keer dat ze bij Manhart een klassieker aanpakken, onlangs was namelijk deze Delta Integrale onderhevig aan een kuurtje van de Toko uit Wuppertal.