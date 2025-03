Ook bij mooi weer heeft je auto liefde nodig!

Waar moet je op letten nu het koude winterweer plaatsmaakt voor een lekker lentezonnetje?

We hebben er wat barre ochtenden voor moeten krabben, maar het lijkt toch eindelijk zo ver. De winterse kou gaat plaatsmaken voor heerlijke lentezonnetje! Je weet van de koude maanden dat je wat extra onderhoud kunt hebben aan de auto. Denk aan winterbandjes eronder, wintervloeistof voor de ruitersproeiers en goed schoongekrabde ramen. Maar waar moet je bij je auto op letten nu het weer beter wordt? We sommen een aantal zaken op.

Grondige schoonmaakbeurt!

Door de winterse kou is er genoeg gestrooid met zout en pekel. Wanneer je wat kilometers hebt gemaakt in de koude maanden, is het verstandig om nu eens de buitenkant van je auto grondig schoon te maken. Neem hierbij zoveel als mogelijk ook de onderzijde en de wielkasten mee. Zout hier laten ophopen is vragen om corrosieproblemen. Vergeet na de beurt niet de lak te waxen tegen UV-straling en vuil.

Wie nog wat meer tijd heeft voor een schoonmaakbeurt, adviseer ik om ook het interieur mee te nemen. Je neemt in de wintermaanden een boel vuil, vocht en zout mee naar binnen via je vieze schoenen en kleding. Het vuil, vocht en zout gaan in de tapijten en de bekleding zitten. Stofzuig de auto grondig en overweeg een dieptereiniging van de stoelen.

Controleren is beter dan genezen

De pekel probeert niet alleen het uiterlijk van je auto aan te tasten, ook belangrijke functies kunnen erdoor belemmerd worden. Check dus even of de remschijven en -blokjes hun werk nog goed doen en controleer op slijtage. Zit er roest op de remschijven? Dan is er nog geen paniek. Een aantal keer goed remmen zou een groot gedeelte van de corrosie weg moeten vegen.

Het zoutige goedje kan ook de verlichting van je auto aantasten. Dat wil zeggen dat de lampenkappen vies zijn en daardoor minder licht doorlaten. Maar het spul kan ook lampen kapot maken. Check dus even of alles het nog doet en vervang waar nodig kapotte lampjes. Scheelt je weer een boete van € 190.

Terugwisselen van winter- naar zomerbanden?

Je kunt je winterbanden vervangen door all-seasons of zomerbanden, maar dat ligt een beetje aan de momenten waarop je rijdt. Volgens de ANWB bieden zomerbanden bij temperaturen boven de 7 graden Celsius meer grip dan winterrubber. ’s Ochtends kunnen winterbanden dus nog wel voor meer grip zorgen, want dan komt het kwik nog niet zo hoog. Over het grootste gedeelte van de dag is het wel 7 graden of warmer.

De kou-checklist

Door het koude weer kunnen nog veel meer zaken aangetast worden die je dient te controleren. Hier een checklist voor je auto nu het weer mooi weer wordt.

Ruitenwissers: Winterse omstandigheden kunnen je ruitenwissers beschadigen. Vervang versleten wisserbladen en vul je reservoir bij met zomer-ruitensproeiervloeistof.

Airco: Het kan zijn dat je airco lange tijd niet gebruikt is. Zet hem alvast aan om te testen of hij nog goed koelt en laat hem eventueel bijvullen.

Onder de motorkap: Inspecteer slangen, riemen en kabels op scheurtjes of slijtage. Koude temperaturen kunnen rubber en kunststof verharden en broos maken.

Deurrubbers: Ook hier kunnen de rubbers uitdrogen waardoor er scheuren kunnen ontstaan. Behandel ze met een rubberconditioner om ze soepel te houden.

Vloeistoffen: Controleer je oliepeil, koelvloeistof, remvloeistof en stuurbekrachtigingsvloeistof. Als ze vuil of te laag zijn, vul ze dan bij of ververs ze.

Auto lang stilgestaan?

De bovenstaande tips gelden al helemaal voor auto’s die tijdens de wintermaanden stil hebben gestaan. Het is daarnaast belangrijk dat je de accu controleert. Lange stilstand kan ervoor zorgen dat de accu (deels) ontlaadt. Controleer of de auto start en laat de accu doormeten bij twijfel. Bij een lege accu kun je deze opladen met een druppellader of startkabels gebruiken.

Nog een tip voor stilstaande auto’s: kijk of er geen ongewenste gasten onder de zitten. Muizen en andere kleine dieren zoeken soms onder de motorkap een schuilplek in de winter. Controleer op knaagschade aan kabels en of er geen nestmateriaal of uitwerpselen liggen.

Ga je weer voor het eerst met de auto de weg op tijdens het mooie weer? Begin dan rustig aan. De eerste kilometers na een lange stilstand zijn belangrijk. Laat de motor warm draaien voordat je vol gas geeft, en let op rare geluiden, trillingen of waarschuwingen op het dashboard.

Rijden in de lente

Heerlijk toch: een zonnebrilletje op, de airco blaast koele lucht of misschien heb je zelfs wel het dak van je cabrio naar beneden. Toch zijn er ook voor deze momenten van mooi weer tips voor je auto. Denk bijvoorbeeld aan een gladde weg. In de winter heeft zich vuil, olie en pekel opgehoopt op de weg. Zodra de lente begint en het vaker regent, kan dit zorgen voor gladde wegen, vooral na de eerste regenbuien.

Daarnaast zijn wij mensen niet de enigen die het lekkere weer gaan op zoeken. Veel dieren worden actiever in de lente, vooral in de vroege ochtend en avond. Pas op voor overstekende dieren, vooral op landelijke wegen. En over die wegen gesproken: na de winter kunnen er scheuren en gaten in het asfalt ontstaan door vorstschade. Daarnaast kunnen gemeenten nog strooizand en grind op de weg hebben liggen. Let dus op losliggende steentjes en slecht wegdek.

Hopelijk heb je iets aan deze tips voor je auto tijdens mooi weer. Zoek je nog een leuke auto voor het lekkere weer? Wat dacht je van deze ultieme zomerauto?

Foto: Porsche 997 Carrera 4S gespot door @europeancarshotsinsta