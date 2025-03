Grootste EV-bouwer wil samen met Tesla de benzineauto uitroeien!

Samen strijden tegen ”de gemeenschappelijke vijand”, de benzineauto.

2024 was misschien geen geweldig jaar voor Tesla, toch werden er 1,773 miljoen nieuwe auto’s weggezet. Niet slecht. Dat waren er echter niet genoeg voor de titel Grootste EV-bouw Ter Wereld. Die verwijzing is dit jaar voor het Chinese BYD dat 1,778 miljoen nieuwe elektrische auto’s verkocht.

Wat zou er toch van komen als die twee samen zouden werken? Dan verkopen ze al meer auto’s dan een BMW of een Mercedes. Ondenkbaar is een partnerschap tussen Build Your Dreams en Tesla overigens niet. Stella Li is de uitvoerend vice-voorzitter van BYD. Ze stelt niet alleen een samenwerking voor. Ze belooft dat BYD gaat samenwerken met Tesla.

In een interview met Financial Times zegt Li: ”Onze gemeenschappelijke vijand is de auto met de verbrandingsmotor. We moeten samenwerken om de industrie te veranderen.” Daar zit geen woord Spaans bij. BYD wil écht kosten wat het kost om tafel zitten met Musk om een einde te maken aan de benzineauto.

Tesla en BYD kunnen een samenwerking goed gebruiken

Beide bedrijven zouden baat hebben bij een partnerschap. BYD wil graag een grotere macht worden in Europa. Tesla heeft laten zien dat je Europa kunt overhalen om in een EV te rijden. Van de andere kant kan Tesla wel wat positiviteit gebruiken na alle ophef rondom Musk.

Hoe moet zo’n samenwerking tussen Tesla en BYD er dan uit komen zien? Het zou kunnen beginnen met het uitwisselen van technologieën. Dat wil BYD best doen, ondanks de handelsspanningen tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarom wil Li het via de Chinese overheid spelen. Dat klinkt voor ons westerlingen als een slecht idee, maar volgens Li is dat slechts een kwestie van ”verkeerde perceptie”.

China is volgens Li ”het thuisland voor innovatie”. ”De overheid zal je steunen en ze zullen met je samenwerken om allerlei technologieën te realiseren. Voor elke investering die we in het buitenland hebben, steunt de [Chinese] overheid [ons] enorm”, aldus de topvrouw van BYD.

EU en Amerika tegen EV? Geen probleem!

Gisteren werd bekend dat de Europese Unie, de uitstootregels met twee jaar opschuift. Een belangrijke zet waaruit blijkt dat de EU niet kosten wat het kost wil overstappen op EV’s. Deze stap is voor Li geen reden tot paniek. Li zegt geen aandacht te besteden aan politiek omdat het om ”korte termijn zaken” gaat. Consumenten zouden volgens haar zelf moeten kunnen inschatten wat het beste product is en zouden daarvoor moeten kiezen.

Ook de 100 procent tax voor Chinese EV’s doet Li weinig. Ze maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen over een wereldwijde vertraging in de EV-transitie als gevolg van Trumps beleid. Ze vergelijkt het met de transitie in haar thuisland: “Waarom kiezen mensen nog steeds voor de EV? Omdat het een betere auto is, een slimmere auto… en van hogere kwaliteit.”

BYD wil niet alleen maar EV’s

Het klinkt alsof Li niet door heeft dat we hier nog even niet zitten te wachten op volledig elektrische auto’s. Toch hoor je dan weer in andere quotes dat ze inziet dat we niet van de een op de andere dag allemaal elektrisch rijden. Ze stipt dan ook aan dat BYD andere opties dan EV’s naar Europa zal brengen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Seal U DM-I. Deze plug-in hybride SUV staat al een tijdje in de Europese showrooms.

Of er meer PHEV’s van BYD naar hier komen, is nog onduidelijk. Onverstandig zou het niet zijn. De hybrides hebben geen last van de anti-subsidietarieven van de EU. Mocht BYD het niet onder haar eigen naam doen, dan misschien wel onder het nieuwe submerk dat deze kant op komt. Wie een beetje in de Mercedes-materie zit, kent dit merk nog wel. Dan kunnen ze lekker met de BYD/Tesla samenwerking blijven sleutelen aan betere EV’s.