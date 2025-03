Volgende aanval op Musk: € 700.000+ aan Tesla’s in brand gezet

Een nieuwe dag, een nieuwe aanslag op Tesla.

Wat begon als kamperen om de hoek bij een Tesla-fabriek begint nu steeds radicalere vormen aan te nemen. De heksenjacht op Tesla en diens voorzitter wordt alsmaar grimmiger. Van hakenkruizen op Tesla’s en hun filialen, het toevoegen van een extra S achter de Model S-badge en anti-Musk reclame op abri’s.

Maar het kan nog radicaler. Zo komt een bericht uit Frankrijk ons ter oren over een brand bij een Tesla Store nabij Toulouse. Er zouden twaalf Tesla’s in brand zijn gezet. Acht daarvan zijn volledig afgefikt, de overige vier zijn beschadigd.

Voor wie weleens in de omgeving van Toulouse komt: de brand vond plaats in het plaatsje Plaisance-du-Touch. De Franse krant La Dépêche doet verslag van het voorval. Zij schatten de totale schade op ruim € 700.000. De ongelukkige Tesla’s stonden op de parkeerplaats bij het Tesla-centrum.

Rond 4 uur ’s ochtends kwamen brandweerlieden tussenbeide om de brand te blussen. Er woedde al brand in meerdere voertuigen die buiten de Tesla-showroom geparkeerd stonden. De brand kon vrij snel worden beperkt tot de 12 getroffen auto’s. In de ochtend was de brand door de hulpdiensten volledig onder controle. Rond 13.00 uur legden Tesla-medewerkers een groen zeil over de auto’s de schade voor voorbijgangers te verbergen.

Nog geen dader gevonden, maar…

De Franse politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Wij hebben wel een idee. Een van de hekken rondom de parkeerplaats is doorgeknipt. Daarnaast werden er meerdere ontstekingsbronnen gevonden. Wie het heeft gedaan, is vervolgens de grote vraag voor de Franse autoriteiten. Tot nu toe heeft nog geen enkele groep de verantwoordelijkheid voor de brand opgeëist.

Hoelang zal deze hetze nog doorgaan? Of moeten we de demonstranten gelijk geven en net zo lang Musk proberen weg te jagen tot hij vertrekt of de boel verkoopt aan BYD? Ik ben benieuwd naar jullie mening.

Foto: Google Maps