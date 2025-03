Bied mee op de ultieme zomerauto!

Deze bijzonder sympathieke Fransoos wordt geveild op The Collectables.

Het is nog gewoon winter, maar met de stralende zon krijgen we toch al zin in de zomer. Als er één auto is waarvan je de zomer in je bol krijgt, dan is het wel de Citroën Méhari. Onze vrienden van The Collectables hebben momenteel een exemplaar in de aanbieding.

De Méhari was geen idee van Citroën zelf, maar van de Franse oorlogsveteraan en plasticmagnaat Roland de la Poype. Hij zag de Mini Moke en dacht: dat kan beter. De la Poype ontwierp de Méhari met een roestvrij kunststof koetswerk en ging daarmee naar Citroën. De rest is geschiedenis.

Zoals bekend staat de Méhari op het platform van de Eend en daar deelt de auto ook zijn motor mee. Deze levert 29 hele pk’s. Ruim voldoende om de Méhari van zijn plek te krijgen. Het is namelijk niet veel meer dan een stuk plastic met vier wielen en een stuur. Dat klinkt misschien oneerbiedig, maar de eenvoud is juist de charme van deze auto. Het is niet voor niets een cultauto geworden.

Zo’n Méhari hoort natuurlijk meer thuis in Zuid-Frankrijk dan in Nederland, maar toch is dit exemplaar zowaar origineel Nederlands. De auto werd in 1976 geleverd. Toen was de auto al 8 jaar op de markt, maar nog lang niet aan het einde van zijn levensloop. De Méhari is in totaal 20 jaar in productie geweest, tot 1988.

De auto verkeert in topstaat en is recent nog getaxeerd op maar liefst €30.000. Als je interesse hebt kun je terecht op The Collectables, waar je nog tot en met donderdag 20.30 mee kunt bieden!