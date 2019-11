Ook de G-klasse ontsnapt er niet aan

De G in G-klasse heeft nooit voor groen gestaan, maar daar gaat nu verandering in komen.

Hoewel de G-klasse onlangs voor het eerst sinds de prehistorie is vernieuwd, is het nog steeds een ouderwets lompe en onzuinige bak. Dit maakt het geen auto voor mensen die het klimaat een warm hart toedragen. Nu gaat dat toch veranderen, want Daimler-baas Källenius heeft – jawel – een volledig elektrische versie aangekondigd.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y — Sascha Pallenberg 潘賞世 (@sascha_p) November 7, 2019

Källenius geeft toe dat er is getwijfeld over het voortbestaan van de G-klasse, maar nu ziet hij de toekomst van het model rooskleurig in. Sterker nog, volgens hem is de G-klasse wel het laatste model dat ze eruit gaan gooien.

De emissieloze G maakt deel uit van het komende elektro-offensief van Mercedes onder het EQ-label. Källenius had al aangekondigd dat Mercedes er een slordige 10 miljard euro tegenaan gaat smijten. Tegen de tijd dat het 2022 is kunnen we daarom tien nieuwe EV’s verwachten van Mercedes. De elektrische G-klasse, die waarschijnlijk EQG gaat heten, is daar dus één van.

Mercedes is niet de eerste die op het lumineuze idee komt om een G-klasse te elektrificeren. Het Oostenrijkse Kreisel Electric heet namelijk al eens een G 350 d voorzien van twee elektromotoren. Dit leverde 482 pk en een 0-100 tijd van 5,6 seconden op. Dit unieke exemplaar was bestemd voor niemand minder dan Arnold Schwarzenegger. Elektrisch rijden like a boss, het kan dus wel.