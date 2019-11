Villa in Brabant heeft Porsche 911 én playseat in huis

Gamen met een mooi uitzicht.

Iedereen heeft een ander idee bij zijn of haar droomhuis. De eigenaar of eigenaresse van deze woning in Bergeijk is zo te zien fan van wit. Niet alleen de villa is zowel vanbinnen als vanbuiten aan de witte kant. Ook de garage heeft een vergelijkbaar thema.

De villa beschikt over een inpandige garage, gelegen op een tegelvloer. Volgens de advertentie kunnen er twee auto’s geparkeerd worden. In dit geval staat er een witte Porsche 911 met daarnaast een playseat. Gran Turismo spelen op de PlayStation 4 is nét even wat leuker als je eigen 911 pal naast je staat toch?

Verder komt de woning met vijf slaapkamers, twee badkamers en een ruime tuin. De garage begeeft zich aan de linkerkant van het huis en is aan te rijden wanneer je op de oprit komt. Geen gedoe met een verwarmde helling of überhaupt hoogteverschil. Gewoon erin en eruit. Het nadeel is wel dat de garage over twee handmatige deuren beschikt. Met de afstandsbediening naar buiten rijden is er niet bij. Een troost: de toegangspoort is wel elektrisch bedienbaar.

Het vrijstaande huis staat in de provincie Noord-Brabant en mag weg voor 1.125.000 euro. Je kunt de advertentie hier bekijken.