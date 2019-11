Dit betaal je voor de nieuwe 2 Serie Gran Coupé

Na Mercedes en Audi betreedt nu ook BMW het C-segment met een sedan. Wat moet die kosten?

Om met de instapversie te beginnen: dat is de 218i, waar je €37.880 voor neer moet tellen, of €38.715 als je een automaat wilt. Voor dit bedrag krijg je de beschikking over een 1.5 liter driecilinder benzinemotor met 140 pk. Ter vergelijking: een CLA heb je vanaf €37.466 en een A-klasse sedan vanaf €33.665. Een Audi A3 in sedanvorm is er al vanaf €29.900.

De dieselvariant, in de vorm van de 220d, kost €47.561. Deze heeft een 2.0 liter viercilinder turbodiesel met 190 pk. Voor degenen die wat meer freude am fahren willen is er tot slot de M235i. Voor de som van €65.100 heb je een 2.0 liter viercilinder met 306 pk.

In de private lease betaal je voor de 2-serie Gran Coupé €449 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op een looptijd van 48 maanden en 10.000 km per jaar. De geïnteresseerden moeten nog even geduld hebben tot volgende week om de 2 Serie Gran Coupé te kunnen configureren. Het model wordt vervolgens op de LA Auto Show aan de wereld getoond eind november. In maart 2020 is nieuwe BMW-telg bij de dealer te vinden.