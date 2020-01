Ook deze meneer eist een ‘F1 zitje’ op

Soms toch een succesvolle manier om binnen te komen.





De Formule 1 is het hoogste niveau van de autosport. Je zou dus verwachten dat ook het hoogste niveau qua rijders aanwezig is in deze tak van sport. Dat klopt voor een groot gedeelte natuurlijk ook. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Vettel en Raikkonen zijn absolute toptalenten.

Maar terwijl je bij voetbal daadwerkelijk moet presteren, is er bij autosport iets vreemds aan de hand. Topcoureurs of bovengemiddeld goede coureurs moeten plaats maken voor zeer gemiddelde coureurs. De reden is simpel: paydrivers. Meestal worden deze een jaartje (of twee) als reserverijder aangesteld om te kunnen wennen aan de auto. Daarna mogen ze het zelf proberen. Bij voetbal zul je nooit zien dat een rijkeluis zoontje van het niveau Top Oss in de basis staat bij Ajax.

Sommige teams zitten nu eenmaal in financiële nood, mede omdat F1 een belachelijke dure sport is om aan deel te nemen. Williams heeft op dit moment hard het geld nodig, de reden waarom Nicholos Latifi daar nu tweede rijder is. De Canadees was vorig jaar nog reservecoureur. Zijn plaats wordt overgenomen door niemand minder dan Roy Nissany.

Roy Nissany is de zoon van niemand minder dan Chanoch Nissany. Hij was in 2005 de reserverijder bij European Minardi. Voor wie er een belletje gaat rinkelen: jazeker, dat was het jaar dat Christijan Albers én Robert Doornbos ook reden bij Minardi. Althans, de laatste 8 races mocht Doornbos met Albers de Minardi bezemwagens besturen.

Terug naar Roy Nissany. We hebben de intro even iets gerekt, want er valt weinig over deze meneer te vertellen. Hij is net als zijn vader geboren in Israël. Hij heeft gereden in de ADAC Formel Masters, Formule 3, Renault 3.5 Series en meest recentelijk F2 in 2018. In al die klasses heeft hij nooit echt potten kunnen breken, op twee seizoenen in de Formule V8 3.5 na. Zeker niet gezien zijn leeft. Roy Nissany is 3 jaar ouder dan Max Verstappen, bijvoorbeeld. Dat hij toch door is gegroeid zegt meer over de financiële steun die Nissany genoten heeft dan zijn absolute racetalent.