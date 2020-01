Ook deze puristische sportwagen wordt moderner

Er is helemaal niets heilig.





Bijzonder treurig nieuws brengen is altijd heel erg moeilijk en vervelend. Voor artsen en Menno Snel zijn er niet veel opties dan door de zure appel heen te bijten, maar voor marketeers wel. Bentley deed het gisteren véél slimmer. Gewoon het einde van een legendarisch tijdperk aankondigen met een speciaaltje.

Platform uit 1936

Maar voor nu staat het volgende Britse heilige huisje te wachten. Morgan gaat namelijk ook overstag. De Morgan Plus 4 moet er namelijk aan geloven. Nu moeten we aantonen dat Morgan vrij traditioneel is. De Morgan Plus 4 is al in productie sinds 1950. Het platform . waar deze auto op is gebouwd dateert zelfs uit 1936. Het is dus een tikkeltje verouderd. Morgan is van plan om alle modellen op het ‘CX-platform‘ te bouwen. Het chassis is niet van staal, maar aluminium. Het platform is sterker, veiliger en lichter.

Doekje voor het bloeden

In principe hebben we geen reden tot klagen, maar het is wel jammer om te zien dat zelfs de meest traditionele autofabrikant minder traditioneel gaat worden. Om dat slechte nieuws een beetje dragelijk te maken, komt er een heuse Special Edition. Het automotive doekje voor het bloeden. Voluit heet de auto Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition.

Ravenwood

De Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition is gespoten in Platinum Metallic en is voorzien van Satin Grey spaakwielen. Ook is de auto uitgerust met het Black Pack. Bij een Audi of BMW is het een beetje ordinair, maar een Morgan kan het goed hebben. In het interieur vinden we een hoop hout, uiteraard. Het betreft Ravenwood fineer. Man, wat kunnen die Britten lekkere namen bedenken. Zeker als je bedenkt dat de auto dus grijs is met een zwart interieur. Een kleurstelling waar @jaapiyo zijn bed niet uitkomt.

Dat doet hij wel voor de techniek, want de Morgan is lekker ouderwets. De 2.0 Duratec viercilinder motor is voorzien van een ECU-upgrade en sportuitlaat, beide van Aero Racing. Dit betekent dat je geen 150 pk, maar 184 pk tot je beschikking hebt. De sprint van 0-100 km/u duurt minder dan 7 seconden. Er worden slechts 20 exemplaren van gebouwd. De vanafprijs is 60.995 Britse Ponden.