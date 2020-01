Zo ver komen deze EV’s in de echte wereld

Onderzoeken in de wereld van jij en ik.





Actieradius

EV’s zijn de laatste tijd hard bezig om range-anxiety zo goed mogelijk in te perken. En aangezien er modellen rondrijden die meer dan 600 km ver kunnen komen, lijkt het erop dat de angst voor stilvallen ten opzichte van een brandstofauto tegenwoordig passé is.

Die vlieger gaat echter alleen op als het rijbereik daadwerkelijk gehaald wordt. Vroeger, toen alle metingen volgens de NEDC-cyclus werden gedaan, mocht je blij zijn als je twee derde van je rijbereik kon realiseren. Met de nieuwe WLTP-methode moet dat ook achter de rug zijn. Het Engelse CarWow pakte een reeks huidige elektrische auto’s en ging gewoon doen wat je moet doen om zoiets te testen: rijden!

Het experiment

Het resultaat is te zien in bovenstaande video, maar wij zetten het natuurlijk even voor je op een rijtje. De zes auto’s in kwestie gingen op pad en het wordt een soort race. Wie als eerste afvalt, heeft het kleinste rijbereik. Duh! De auto’s in kwestie zijn de Audi e-tron 55 quattro, Jaguar I-PACE EV400, Kia e-Niro, Nissan LEAF e+, Mercedes EQC 400 en Tesla Model 3 Long Range.

Absolute winnaars

Vervolgens zijn de resultaten in twee vormen te meten. De eerste is de makkelijkste: welke auto bleef het langst doorrijden?

De eerste die de brui eraan gaf was de Mercedes. De EQC viel uit na 312 km. Niet veel later kwamen ook de Audi en Nissan stil te staan, na respectievelijk 331 en 334 km. De volgende om te gaan was de Jaguar na 359 km en daarna bleven de overige twee nog best een tijdje rijden. Toch viel na 410 km de Kia e-Niro uit en bleef de Model 3 doorrijden totdat er 434 km uit de batterijen gehaald kon worden. Daarmee is de Model 3 de winnaar van deze test.

Waarheidsgetrouw

Een andere manier om het te meten, vereist even wat (niet extreem hooggegrepen) wiskunde. Want welke fabrikant had het beste voorspeld wanneer hun auto stil zou vallen? Het is moeilijk om te meten, want in dit koude weer wat het in het VK is, presteert de auto anders dan bij een lekker zomers dagje bij een graad of 20. Toch kun je er best een cijfer uithalen en kun je kijken naar hoeveel procent van de behaalde actieradius de opgegeven WLTP-waarde is. De resultaten zijn dan als volgt:

Mercedes EQC (75 procent van opgegeven 415 km)

Jaguar I-PACE (76 procent van opgegeven 472 km)

Tesla Model 3 (78 procent van opgegeven 556 km)

Audi e-tron (81 procent van opgegeven 412 km)

Nissan LEAF (87 procent van opgegeven 385 km)

Kia e-Niro (90 procent van opgegeven 455 km)

Conclusie

Wie van deze zes modellen het verste wil komen in absolute getallen, komt uit op de Tesla Model 3 Long Range. Echter, 434 km mag dan een mooie afstand zijn: het is lang niet de meer dan 550 km die Tesla zegt dat je kunt rijden. Volgens deze test voldoet de Kia het beste aan de beloofde range.