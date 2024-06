Ook deze populaire route gaat tóch weer open voor motormuizen

Zomaar een weg afsluiten voor motoren blijkt toch nog best lastig, want opnieuw is er een verbod wat geen stand houdt in de rechtszaal.

Elektrische motorfietsen zijn nog niet echt een ding, dus motoren maken nog gewoon lekker veel herrie. Of nou ja… niet iedereen vindt dit lekker. Omwonenden van populaire motorroutes zijn soms niet gediend van al die luidruchtige tweewielers.

Sommige routes worden daarom voor motoren verboden in de weekenden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de weg die door De Meije loopt. Het is dus niet zo dat je zo’n route helemáál niet kunt rijden, maar ja, het weekend is wel het moment dat je met de motor op pad wil.

Er is echter een partij die zich met hand en tand verzet tegen deze sluitingen: de Motorrijders Actiegroep (MAG). Zij kregen het eerder al voor elkaar om de route door De Meije weer open te krijgen, via een rechtszaak. De gemeente bleek namelijk helemaal niet genoeg bewijs te hebben voor de geluidsoverlast. Deze rechtszaak werd uiteindelijk weer genegeerd door de gemeente, maar dat is een ander verhaal.

Waar het nu om gaat: de MAG heeft het wederom voor elkaar gekregen om een verbod ongedaan te maken, in ieder geval voorlopig. Het gaat om de Zuiderdijk, een hele mooie dijkweg langs het IJsselmeer, tussen Hoorn en Enkhuizen. Sinds mei 2021 zijn motoren hier niet meer welkom in de weekenden.

Ook hier bleek echter dat de gemeente in kwestie haar huiswerk niet goed had gedaan. Zo waren er wederom geen geluidsmetingen om te onderbouwen dat de passerende motoren teveel kabaal maken. De rechter heeft daarom geoordeeld dat de gemeente een eerder afgewezen bezwaar van de MAG opnieuw moet beoordelen. En tot die tijd kan er geen sprake zijn van een afsluiting. Dat is in ieder geval de conclusie van de MAG.